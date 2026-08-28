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tisza párt

Magyar Péter: A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját

20 perce
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Magyar Péter kijelentette, hogy lehet és kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját kritizálni, de aki politikai érdekből akadályozza az tudatosan árt és rombol.
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tisza pártnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalMagyar Péter

Magyarország megtisztulása és az ellopott közvagyon visszaszerzése ellenfelének nevezte a Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt, aki akadályozza vagy hitelteleníti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkáját.

Magyar Péter: a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját
Magyar Péter: a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját. Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter: a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza az NVVH munkáját

Magyar Péter a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában úgy fogalmazott, lehet és kell a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, az eredményeit számon kérni, de aki politikai érdekből gyengíti, hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol.

A Tisza Párt közösségéhez fordulva azt mondta, hogy rendkívül igazságtalan és méltánytalan megkérdőjelezni a képviselők vagy akár a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét és munkáját az NVVH rekordidő alatt történő felállítását követően.

 

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