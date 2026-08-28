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Magyar Péter: 24 órás rendőri védelmet kap az NVVH vezetője és helyettese

16 perce
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Már az indulásakor rendőri védelem alá kerül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetése. Magyar Péter szerint az elnök és a nyomozati elnökhelyettes a „legveszélyesebb feladatra”, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott, ezért a mai naptól 24 órás rendőri védelmet kapnak.
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nvvhUnger Annarendőri védelemMagyar Péter

Nem mindennapi biztonsági intézkedéssel indul az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése. Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy az NVVH elnökének és nyomozati elnökhelyettesének a mai naptól 24 órás rendőri védelmet rendeltek el.

Magyar Péter bejelentette: megválasztása napjától kezdve kiemelt rendőri védelmet kap Unger Anna és helyettese (Fotó: Polyák Attila)
Magyar Péter bejelentette: megválasztása napjától kezdve kiemelt rendőri védelmet kap Unger Anna és helyettese (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter szerint a maffia elleni küzdelem a legveszélyesebb feladat

A kormányfő szerint az új hivatal vezetői a legveszélyesebb munkára vállalkoztak: a maffia elleni küzdelemre. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a mai döntést lehet kritizálni, és azzal egyet is lehet nem érteni, a Tisza Párt képviselőinek és minisztereinek rendszerváltás iránti elkötelezettségét azonban szerinte nem lehet megkérdőjelezni.

Az NVVH feladata a bűncselekményekből származó vagyonok felderítése és visszaszerzése, valamint az állami és közvagyon védelme lesz.

 A hivatal vezetésének fokozott védelmét Magyar Péter a feladat veszélyességével indokolta.

Mint az Origó beszámolt róla, az Országgyűlés pénteken megválasztotta Unger Anna Rózát a hivatal elnökévé, nyomozati elnökhelyettessé pedig Tasnádi Katalint. A döntést követően mindketten letették az esküt, így a szervezet vezetése hivatalosan is felállt.

 

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