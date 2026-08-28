Magyar Péter: 24 órás rendőri védelmet kap az NVVH vezetője és helyettese

Nem mindennapi biztonsági intézkedéssel indul az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése. Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy az NVVH elnökének és nyomozati elnökhelyettesének a mai naptól 24 órás rendőri védelmet rendeltek el.

Magyar Péter bejelentette: megválasztása napjától kezdve kiemelt rendőri védelmet kap Unger Anna és helyettese (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter szerint a maffia elleni küzdelem a legveszélyesebb feladat

A kormányfő szerint az új hivatal vezetői a legveszélyesebb munkára vállalkoztak: a maffia elleni küzdelemre. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a mai döntést lehet kritizálni, és azzal egyet is lehet nem érteni, a Tisza Párt képviselőinek és minisztereinek rendszerváltás iránti elkötelezettségét azonban szerinte nem lehet megkérdőjelezni.

Az NVVH feladata a bűncselekményekből származó vagyonok felderítése és visszaszerzése, valamint az állami és közvagyon védelme lesz.

A hivatal vezetésének fokozott védelmét Magyar Péter a feladat veszélyességével indokolta.

Mint az Origó beszámolt róla, az Országgyűlés pénteken megválasztotta Unger Anna Rózát a hivatal elnökévé, nyomozati elnökhelyettessé pedig Tasnádi Katalint. A döntést követően mindketten letették az esküt, így a szervezet vezetése hivatalosan is felállt.