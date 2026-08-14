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Magyar Péter

Már a 444 kommentelőinek is sok Magyar Péter állandó orbánozása

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A miniszterelnök a paksi fenékküszöb építési területéről üzent Orbán Viktornak, akit a politikai élet irreleváns szereplőjének nevezett. Magyar Péter megszólalása azonban még a balliberális 444 olvasóinál sem aratott osztatlan sikert: többen azt üzenték a miniszterelnöknek, hogy ideje lenne végre kormányoznia.
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Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének emelését szolgáló munkálatok megfeszített tempóban zajlanak. A miniszterelnök elmondta, hogy szombatra meghívta az országgyűlési pártok elnökeit, köztük Toroczkai Lászlót és Orbán Viktort, hogy a helyszínen mutassa be nekik az építkezést, ám az ellenzéki pártvezetők elutasították a meghívást.

Magyar Péter
Magyar Péter Orbán Viktort ugyan irreleváns szereplőnek nevezte, megszólalásának jelentős részét mégis neki szentelte (Forrás: Facebook)

Magyar Péter ezt követően élesen nekiment a Fidesz elnökének, és kijelentette:

Orbán Viktor végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül.”

A miniszterelnök újabb orbánozása azonban ezúttal sem csak az ellenzéki térfélen váltott ki reakciókat. A balliberális 444 felületén megjelent hozzászólások alapján már a portál olvasói közül is sokan unják, hogy Magyar Péter még kormányfőként is folyamatosan elődjével foglalkozik.

Magyar Péter: Orbán Viktor kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül

„Túl sok már az ellenzék szidása”

Az egyik kommentelő egyértelműen azt üzente Magyar Péternek, hogy most már a saját teljesítményére kellene összpontosítania:

Túl sok már az ellenzék szidása. Övé a pálya, csinálja. Most ő jön.”

Más azt kérdezte, miért várja el a miniszterelnök, hogy Orbán Viktor szólaljon meg a kormány előtt álló feladatokkal kapcsolatban:

Mi köze van Orbán Viktornak ehhez. Nem ő a miniszterelnök! Ez a jelenlegi miniszterelnök és a szakminisztereinek a feladata.”

A kommentmezőben többen arra figyelmeztették Magyar Pétert, hogy április óta ő vezeti az országot, ezért a korábbi kormányfő támadása helyett neki kellene megoldania a problémákat.

Ha nem vetted észre, Magyar Péter a miniszterelnök, ő dolga az irányítás.”

Hasonló véleményen volt az a kommentelő is, aki szerint a kormányfőnek ideje lenne végre a munkájával foglalkoznia. Egy másik hozzászóló pedig már nyíltan számonkérte Magyar Péteren az állandó visszamutogatást:

Ez mire jó? Miniszter úr!??? Magából több nem telik, csak mutogatni visszafelé, de hát nagy a baj a toronyban, mert maga kormányos!!!”

Magyar Péter
A 444.hu kommentelői egy pillanatig sem finomkodtak, alaposan nekimentek Magyar Péternek (Forrás: Mediaworks)

Már „unalmasnak” tartják Magyar Péter műsorát

A kommentelők egy része nemcsak feleslegesnek, hanem kifejezetten unalmasnak nevezte Magyar Péter Orbán Viktorral szembeni állandó támadásait.

Mi közöd hozzá? Magaddal foglalkozz, ne egy olyan emberrel, aki nem ült be a parlamentbe bohócnak.”

Másnak sajátos magyarázata volt a miniszterelnök jelenlegi viselkedésére:

Tuti szerelmes Viktorba!”

Akadt, aki szerint Magyar Péter éppen azzal tartja politikailag életben elődjét, hogy folyamatosan róla beszél:

Jó lenne, ha MP ezekkel a megszólalásaival nem keltené azt a látszatot, mintha tényleg OV-hoz képest határozná meg saját helyét az univerzumban.”

Mások csípősebb hangnemben reagáltak a miniszterelnök üzenetére, volt, aki egyenesen pszichológust ajánlott Magyar Péternek, egy másik hozzászóló pedig röviden ennyit üzent:

Menjél Ursulához, majd ő segít!!!”

Nem ez az első alkalom, hogy a balliberális portál olvasói nekimennek a Tisza-kormánynak: korábban az augusztus 20-i Kossuth téri diszkó terve is komoly felháborodást váltott ki körükben. 

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