Már a 444 kommentelőinek is sok Magyar Péter állandó orbánozása

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének emelését szolgáló munkálatok megfeszített tempóban zajlanak. A miniszterelnök elmondta, hogy szombatra meghívta az országgyűlési pártok elnökeit, köztük Toroczkai Lászlót és Orbán Viktort, hogy a helyszínen mutassa be nekik az építkezést, ám az ellenzéki pártvezetők elutasították a meghívást.
Magyar Péter ezt követően élesen nekiment a Fidesz elnökének, és kijelentette:
Orbán Viktor végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül.”
A miniszterelnök újabb orbánozása azonban ezúttal sem csak az ellenzéki térfélen váltott ki reakciókat. A balliberális 444 felületén megjelent hozzászólások alapján már a portál olvasói közül is sokan unják, hogy Magyar Péter még kormányfőként is folyamatosan elődjével foglalkozik.
„Túl sok már az ellenzék szidása”
Az egyik kommentelő egyértelműen azt üzente Magyar Péternek, hogy most már a saját teljesítményére kellene összpontosítania:
Túl sok már az ellenzék szidása. Övé a pálya, csinálja. Most ő jön.”
Más azt kérdezte, miért várja el a miniszterelnök, hogy Orbán Viktor szólaljon meg a kormány előtt álló feladatokkal kapcsolatban:
Mi köze van Orbán Viktornak ehhez. Nem ő a miniszterelnök! Ez a jelenlegi miniszterelnök és a szakminisztereinek a feladata.”
A kommentmezőben többen arra figyelmeztették Magyar Pétert, hogy április óta ő vezeti az országot, ezért a korábbi kormányfő támadása helyett neki kellene megoldania a problémákat.
Ha nem vetted észre, Magyar Péter a miniszterelnök, ő dolga az irányítás.”
Hasonló véleményen volt az a kommentelő is, aki szerint a kormányfőnek ideje lenne végre a munkájával foglalkoznia. Egy másik hozzászóló pedig már nyíltan számonkérte Magyar Péteren az állandó visszamutogatást:
Ez mire jó? Miniszter úr!??? Magából több nem telik, csak mutogatni visszafelé, de hát nagy a baj a toronyban, mert maga kormányos!!!”
Már „unalmasnak” tartják Magyar Péter műsorát
A kommentelők egy része nemcsak feleslegesnek, hanem kifejezetten unalmasnak nevezte Magyar Péter Orbán Viktorral szembeni állandó támadásait.
Mi közöd hozzá? Magaddal foglalkozz, ne egy olyan emberrel, aki nem ült be a parlamentbe bohócnak.”
Másnak sajátos magyarázata volt a miniszterelnök jelenlegi viselkedésére:
Tuti szerelmes Viktorba!”
Akadt, aki szerint Magyar Péter éppen azzal tartja politikailag életben elődjét, hogy folyamatosan róla beszél:
Jó lenne, ha MP ezekkel a megszólalásaival nem keltené azt a látszatot, mintha tényleg OV-hoz képest határozná meg saját helyét az univerzumban.”
Mások csípősebb hangnemben reagáltak a miniszterelnök üzenetére, volt, aki egyenesen pszichológust ajánlott Magyar Péternek, egy másik hozzászóló pedig röviden ennyit üzent:
Menjél Ursulához, majd ő segít!!!”
Nem ez az első alkalom, hogy a balliberális portál olvasói nekimennek a Tisza-kormánynak: korábban az augusztus 20-i Kossuth téri diszkó terve is komoly felháborodást váltott ki körükben.