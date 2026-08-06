Magyar Péter: Orbánék tudták, mégsem tettek semmit

Orbán Viktorék már 2022-ben tudták, hogy a magyar energiarendszer az összedőlés szélén áll és mégsem tettek semmit – jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a közösségi oldalán azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tud állítani. Az akkor már eldöntött nagyberuházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre a szükséges hálózati, erőművi kapacitás vagy éppen garantált megfizethető importáram – sulykolta.
A kormányfő egy 2022-es kormányelőterjesztés szövegét idézte fel, amely szerint a rendszer egyensúlyának fenntartása érdemi piaci beavatkozás nélkül a végnapjait éli, és drasztikus intézkedések hiányában néhány hónapon belül fenntarthatatlanná válik. Magyar Péter állítása szerint ebben az előterjesztésben arra is kitérnek, hogy a jelenlegi erőművi infrastruktúra öregszik, új erőművek, melyek bármikor képesek villamos energiát tervezhetően termelni, nem létesültek.
Orbánék mindent tudtak. Pontosan ismerték a magyar energiabiztonságra leselkedő veszélyeket, aztán nem csináltak semmit – vádolta meg ismét a korábbi kormányt a miniszterelnök. Majd azt állította: 2022-ben már több mint tíz éven át nem épült számottevő, bármikor rendelkezésre álló új erőművi kapacitás. A régi egységek pótlása és vagy fejlesztése elmaradt, a napelemek gyors terjedését pedig sem a hálózat, sem a tartalékrendszer, sem az energiatárolás fejlődése nem követte, a szélerőművek építését akadályozták.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy energia- és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, ennek részeként pedig soha nem látott mértékben fejlesztik majd az energiatároló-kapacitásokat és a villamosenergia-hálózatot. Majd részletezve ezt rámutatott, hogy Magyarországon már több mint 8800 megawattnyi napelemes kapacitás van, azonban csak 980 megawatt az energiatárolók teljesítménye. Éppen ezért napsütéses időben túltermelése van az országnak, amelyet nagyon olcsón vagy negatív áron tud értékesíteni, azonban eltárolni belőle éjszakára vagy felhősebb időre szinte semmit sem képes.
Mint mondta, az Orbán-kormány az ipari és lakossági naperőmű-fejlesztéseknél következetesen kihúzta a jogszabályokból és támogatási programokból a tárolókapacitások építésére vonatkozó előírásokat. A jelenlegi kormány fejleszteni fogja az energiatároló-kapacitásokat, csökkentve így az ország importfüggőségét – ígérte meg a miniszterelnök.
Bejelentette, hogy pénteken fognak eredményt hirdetni a mintegy 600 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló villamosenergiahálózat-fejlesztési pályázaton, amelynek keretei között új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok készülhetnek.
Magyarország energiája biztonságosabb, olcsóbb és egyre nagyobb részben hazai lesz
– jelentette ki Magyar Péter. Majd ismét elmondta, hogy elvárja a nagyfogyasztóktól az önkéntes fogyasztáscsökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között kevesebbet fogyasztanak.
A kormányfő végül azt is elmondta, hogy már 11 centimétert emelkedett a Duna vízszintje vasárnap óta Pakson. Az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg esik az eső, azonban ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön.
Magyar Péter mégis visszamutogat
Miután hétfőn még azt mondta, nem akar visszamutogatni, Magyar Péter most egy 2022-es, még az Orbán-kormány idején készült kormány-előterjesztésre mutogat vissza – mutatott rá Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző elmondta, hogy a miniszterelnök szerint a dokumentum azt bizonyítja, hogy Orbán Viktor már akkor tisztában volt azzal, hogy a magyar villamosenergia-rendszer „a végnapjait éli”.
Ehhez képest az Orbán-kormány idején jelentős fejlesztések történtek a magyar energiaellátásban. Elég csak a Magyar Péter által is említett, 8800 megawattnyi napelemes kapacitásra gondolni, amely az elmúlt években épült ki
– emelte ki.
Az elemző szerint Magyar Péter politikai szándéka érthető: azt szeretné, hogy az emberek ne arról beszéljenek, hogy a vízügyért felelős államtitkár éppen most nyaral, miközben súlyos vízhiány sújtja az országot, és ne az legyen a középpontban, hogy a még májusban megígért, aszály elleni azonnali cselekvési tervet továbbra sem látta senki. Számára kényelmesebb, ha egy 2022-es dokumentumról folyik a vita, és arra tud visszamutogatni – tette hozzá.
Újracsomagolja a korábbi kormány programjait a Tisza
Deák Dániel egy másik bejegyzésében arra is rámutat, hogy az az energetikai fejlesztési csomag, amelyet Magyar Péter jelentett be, az olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek jelentős része már korábban elindult, vagy évek óta futó programokra épül.
Az energiatárolók bővítése, a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, a háztartási napelemek hálózati csatlakozásának felgyorsítása, valamint a geotermikus fejlesztések és azok engedélyezésének egyszerűsítése mind olyan programok, amelyek már az előző kormány idején elindultak
– hangsúlyozta az elemző. Jelezte: ezek közül több jelenleg is folyamatban van, sőt vannak olyan pályázatok is, amelyek még mindig felfüggesztve várják a folytatást.
A bejelentés egyik valóban új eleme az augusztus végére ígért első szélerőmű-pályázatok kiírása, amelyeknél kötelező állami tulajdonrészt vezetnének be, így a beruházások hasznából az állam és az érintett önkormányzatok is részesednének – írta Deák Dániel. Hozzátette, szintén újdonság az okosmérő-program országos kiterjesztése: a tervek szerint mindenki ingyen igényelhetne okosmérőt, évi 4000 kilowattóra feletti fogyasztás esetén pedig a telepítés kötelezővé válna.
Összességében a most bejelentett energetikai csomag nagyobb része inkább a már korábban elindított fejlesztések folytatása és újracsomagolása, mintsem teljesen új energiapolitikai fordulat. Az igazi újdonságot elsősorban a szélerőművekkel kapcsolatos új konstrukció és az okosmérők országos kiterjesztése jelenti
– foglalta össze az elemző.