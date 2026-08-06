Magyar Péter: Orbánék tudták, mégsem tettek semmit

Orbán Viktorék már 2022-ben tudták, hogy a magyar energiarendszer az összedőlés szélén áll és mégsem tettek semmit – jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a közösségi oldalán azzal vádolta meg a korábbi kormányt, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tud állítani. Az akkor már eldöntött nagyberuházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre a szükséges hálózati, erőművi kapacitás vagy éppen garantált megfizethető importáram – sulykolta.

Ismét hárítja a felelősséget Magyar Péter Fotó: MEDIAWORKS

A kormányfő egy 2022-es kormányelőterjesztés szövegét idézte fel, amely szerint a rendszer egyensúlyának fenntartása érdemi piaci beavatkozás nélkül a végnapjait éli, és drasztikus intézkedések hiányában néhány hónapon belül fenntarthatatlanná válik. Magyar Péter állítása szerint ebben az előterjesztésben arra is kitérnek, hogy a jelenlegi erőművi infrastruktúra öregszik, új erőművek, melyek bármikor képesek villamos energiát tervezhetően termelni, nem létesültek.

Orbánék mindent tudtak. Pontosan ismerték a magyar energiabiztonságra leselkedő veszélyeket, aztán nem csináltak semmit – vádolta meg ismét a korábbi kormányt a miniszterelnök. Majd azt állította: 2022-ben már több mint tíz éven át nem épült számottevő, bármikor rendelkezésre álló új erőművi kapacitás. A régi egységek pótlása és vagy fejlesztése elmaradt, a napelemek gyors terjedését pedig sem a hálózat, sem a tartalékrendszer, sem az energiatárolás fejlődése nem követte, a szélerőművek építését akadályozták.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy energia- és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, ennek részeként pedig soha nem látott mértékben fejlesztik majd az energiatároló-kapacitásokat és a villamosenergia-hálózatot. Majd részletezve ezt rámutatott, hogy Magyarországon már több mint 8800 megawattnyi napelemes kapacitás van, azonban csak 980 megawatt az energiatárolók teljesítménye. Éppen ezért napsütéses időben túltermelése van az országnak, amelyet nagyon olcsón vagy negatív áron tud értékesíteni, azonban eltárolni belőle éjszakára vagy felhősebb időre szinte semmit sem képes.