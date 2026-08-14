Magyar Péter: Orbán Viktor kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül

Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének emelését szolgáló munkálatok megfeszített tempóban zajlanak. A miniszterelnök a politikai pártok vezetőinek távolmaradását is szóvá tette, Orbán Viktorról pedig azt mondta, hogy „végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül”.

Magyar Péter Paksról jelentkezett be videójában, ahol a fenékküszöb építéséről beszélt, majd keményen bírálta Orbán Viktort és a politikai ellenfeleit. Fotó: Mediaworks

Magyar Péter Pakson beszélt Orbán Viktorról és a fenékküszöb építéséről

Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter újabb videót tett közzé Facebook-oldalán. A kormányfő a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be.

A videóban elmondta, hogy mögötte már dolgozik a kotróhajó, egy órán belül pedig megkezdik a bárkák beállítását a Dunán. Elkészültek azok a cölöpök is, amelyekhez a két, egyenként 80 méter hosszú bárkát rögzítik. Ezt követően megkezdődhet az irányított süllyesztésük a Duna vízszintjének emelése érdekében.

Magyar Péter szerint megfeszített tempóban, a nap 24 órájában folyik a munka. A munkálatokban a honvédség, ipari búvárok, vállalkozók és vízügyi szakemberek is részt vesznek.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy szombatra meghívta az országgyűlési pártok elnökeit, köztük Toroczkai Lászlót és Orbán Viktort, hogy a helyszínen ismertesse velük az évtizedek óta nem látott dunai építkezést. Magyar Péter azt is bemutatta volna nekik, milyen korábbi mulasztások és hiányosságok vezettek oda, hogy a kormány most ilyen beavatkozásra kényszerül.

A kormányfő közölte, hogy az ellenzéki országgyűlési pártok elnökei elutasították a meghívást.

Magyar Péter ezt követően a nemzeti összefogás szükségességéről beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a többi párt vezetőinek ilyen helyzetben segítséget kellett volna felajánlaniuk.

A miniszterelnök Orbán Viktort is számon kérte amiatt, hogy szerinte a volt kormányfő nem szólalt meg a vízhiány, a hőség és az energiaválság idején. Ezután élesen bírálta az általa „fideszes propagandistáknak” nevezett szereplőket, akik szerinte hátráltatták a kormány válságkezelését.

Magyar Péter végül úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és volt miniszterelnök a hallgatásával és távolmaradásával

végképp kiírta magát a politikai élet releváns szereplői közül.

Megemelhetik a Duna vízszintjét Paksnál, de súlyos következménye is lehet

A paksi atomerőmű számára szükséges hűtővíz biztosítása miatt terveznek fenékküszöböt építeni a Dunán. Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt várható volt egy ilyen beavatkozás, de annak hosszabb távú hatásait csak részletes vizsgálatok alapján lehet megítélni.