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köztársasági elnök

Magyar Péter felszólalásával kezd ma a T. Ház, esküt tesznek az új fideszes képviselők

8 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Kis szünet után ismét sűrű napok következnek a parlamentben. Hétfőn Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul az ülés, majd esküt tesz a Fidesz-frakció két új képviselője. Kedden új államfőt választanak.
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köztársasági elnökOrszággyűlésparlament

Az energiával való spórolás és a hőség miatt elmaradt múlt heti parlamenti üléseket ezen a héten pótolja be a T. Ház. A hétfői rendkívüli parlamenti ülés délután egy órakor indul és szokás szerint Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés – Fotó: Ladóczki Balázs

Ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdenek

A miniszterelnök beszéde után a frakcióvezetők napirend előtti felszólalása következik.

Ezek után esküt tesz Hortay Olivér és Palóc André a Fidesz-frakció két új képviselője.

Majd az interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája és a kérdések következnek. Ezek lezárultával kezdődnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. A képviselők itt megvitatják:

  • az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslatot,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását,
  • a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását,
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását,
  • az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítást,
  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítást
  • valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.

A viták után napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülés várhatóan este 10 órakor.

Új köztársasági elnököt választ kedden az Országgyűlés

A keddi nap is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik reggel 9 órakor. Várhatóan 40 perc után azonban az Országgyűlés rátér az új államfő megválasztásra. A képviselők a jelöltek közül titkos szavazással döntenek, amelyre negyven percük lesz, a szavaztok értékelésére pedig szintén maximum negyven perc áll rendelkezésre.

Így várhatóan legkorábban már 10 óra 30 perckor lehet eredményhirdetés, amikor a papírformának megfelelően a Tisza-frakció által jelölt Baka András lesz Magyarország új köztársasági elnöke.

A Fidesz és a KDNP már előre jelezték, hogy nem vesznek részt az új államfő megválasztásának folyamatában, mivel illegitimnek tartják, ezért nem állítottak jelöltet és a szavazáson sem fognak részt venni. (A 6 képviselővel rendelkező Mi Hazánk szimbolikus gesztusként Tóth Máté energiajogászt jelöli.) 

Az eredményhirdetés után felcsendül a Himnusz és bevonulnak az ülésterembe a történelmi zászlókkal. Majd az eredményesen megválasztott köztársasági elnök ünnepélyesen esküt tesz és megteszi első hivatalos felszólalását. A beszéd végén zárásként megszólal a szózat és fél óra szünet következik.

Miután a szünetnek vége és a képviselők újra elfoglalták a helyüket a döntések és határozathozatalok következnek. A képviselők döntenek:

  • az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról,
  • a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról,
  • a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról,
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
  • az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról,
  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról.

De döntés fog születni a keddi napon még Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Toroczkai László mentelmi ügyében.

A határozatokat követően általános viták következnek a lezárásig. Itt két módosításról fognak vitázni a képviselők:

  • az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról
  • és a szakképzésről szóló törvény módosításáról.

Ezek után a napirend utáni felszólalások zárják az ülésnapot, várhatóan délután 5 órakor.

 

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