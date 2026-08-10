Magyar Péter felszólalásával kezd ma a T. Ház, esküt tesznek az új fideszes képviselők

Az energiával való spórolás és a hőség miatt elmaradt múlt heti parlamenti üléseket ezen a héten pótolja be a T. Ház. A hétfői rendkívüli parlamenti ülés délután egy órakor indul és szokás szerint Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés – Fotó: Ladóczki Balázs

Ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdenek

A miniszterelnök beszéde után a frakcióvezetők napirend előtti felszólalása következik.

Ezek után esküt tesz Hortay Olivér és Palóc André a Fidesz-frakció két új képviselője.

Majd az interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája és a kérdések következnek. Ezek lezárultával kezdődnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. A képviselők itt megvitatják:

az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslatot,

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását,

a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását,

a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását,

az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítást,

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítást

valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.

A viták után napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülés várhatóan este 10 órakor.

Új köztársasági elnököt választ kedden az Országgyűlés

A keddi nap is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik reggel 9 órakor. Várhatóan 40 perc után azonban az Országgyűlés rátér az új államfő megválasztásra. A képviselők a jelöltek közül titkos szavazással döntenek, amelyre negyven percük lesz, a szavaztok értékelésére pedig szintén maximum negyven perc áll rendelkezésre.

Így várhatóan legkorábban már 10 óra 30 perckor lehet eredményhirdetés, amikor a papírformának megfelelően a Tisza-frakció által jelölt Baka András lesz Magyarország új köztársasági elnöke.

A Fidesz és a KDNP már előre jelezték, hogy nem vesznek részt az új államfő megválasztásának folyamatában, mivel illegitimnek tartják, ezért nem állítottak jelöltet és a szavazáson sem fognak részt venni. (A 6 képviselővel rendelkező Mi Hazánk szimbolikus gesztusként Tóth Máté energiajogászt jelöli.)