Magyar Péter felszólalásával kezd ma a T. Ház, esküt tesznek az új fideszes képviselők

Az energiával való spórolás és a hőség miatt elmaradt múlt heti parlamenti üléseket ezen a héten pótolja be a T. Ház. A hétfői rendkívüli parlamenti ülés délután egy órakor indul és szokás szerint Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.
Ismét Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdenek
A miniszterelnök beszéde után a frakcióvezetők napirend előtti felszólalása következik.
Ezek után esküt tesz Hortay Olivér és Palóc André a Fidesz-frakció két új képviselője.
Majd az interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok órája és a kérdések következnek. Ezek lezárultával kezdődnek a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái. A képviselők itt megvitatják:
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló javaslatot,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását,
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítást,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítást
- valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását.
A viták után napirend utáni felszólalásokkal zárul az ülés várhatóan este 10 órakor.
Új köztársasági elnököt választ kedden az Országgyűlés
A keddi nap is napirend előtti felszólalásokkal kezdődik reggel 9 órakor. Várhatóan 40 perc után azonban az Országgyűlés rátér az új államfő megválasztásra. A képviselők a jelöltek közül titkos szavazással döntenek, amelyre negyven percük lesz, a szavaztok értékelésére pedig szintén maximum negyven perc áll rendelkezésre.
Így várhatóan legkorábban már 10 óra 30 perckor lehet eredményhirdetés, amikor a papírformának megfelelően a Tisza-frakció által jelölt Baka András lesz Magyarország új köztársasági elnöke.
A Fidesz és a KDNP már előre jelezték, hogy nem vesznek részt az új államfő megválasztásának folyamatában, mivel illegitimnek tartják, ezért nem állítottak jelöltet és a szavazáson sem fognak részt venni. (A 6 képviselővel rendelkező Mi Hazánk szimbolikus gesztusként Tóth Máté energiajogászt jelöli.)
Az eredményhirdetés után felcsendül a Himnusz és bevonulnak az ülésterembe a történelmi zászlókkal. Majd az eredményesen megválasztott köztársasági elnök ünnepélyesen esküt tesz és megteszi első hivatalos felszólalását. A beszéd végén zárásként megszólal a szózat és fél óra szünet következik.
Miután a szünetnek vége és a képviselők újra elfoglalták a helyüket a döntések és határozathozatalok következnek. A képviselők döntenek:
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról,
- a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról,
- a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról,
- a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról,
- a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról,
- a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról.
De döntés fog születni a keddi napon még Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről, valamint Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter és Toroczkai László mentelmi ügyében.
A határozatokat követően általános viták következnek a lezárásig. Itt két módosításról fognak vitázni a képviselők:
- az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról
- és a szakképzésről szóló törvény módosításáról.
Ezek után a napirend utáni felszólalások zárják az ülésnapot, várhatóan délután 5 órakor.