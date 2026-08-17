Magyar Péter a mélyszegénységben élő gyerekek ösztöndíjprogramjának újraindítására szólította fel az MBH-t

A résztulajdonos magyar állam képviseletében Magyar Péter felszólította az MBH Bankot és Mészáros Lőrincet, hogy „haladéktalanul vonja vissza a mélyszegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntését, és azonnal hozza nyilvánosságra a bank százmilliárdos székházépítésének részleteit” – közölte új bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter felszólította az MBH Bank vezetőit (Fotó: Vogt Gergely)

Magyar Péter reagált az MBH Bank döntésére

Az MBH Bank arról tájékoztatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, hogy harminckét év után megszünteti a mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását – tudatta az Origóval a szolgálat. Emlékeztettek: az elmúlt évtizedekben az ösztöndíjprogramnak köszönhetően számos fiatal szerezhetett diplomát és építhetett sikeres életutat, van közöttük mérnök, orvosok, atomfizikus, pilóta és balettművész is.

Az ösztöndíjra azok a diákok pályázhattak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a családi pótlékkal együtt nem haladja meg az 55 ezer forintot, és kitűnő tanulmányi eredményt értek el.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint most száz gyerek kerül vissza a mélyszegénységbe, és veszíti el azt a segítséget, amely eddig lehetővé tette számukra a továbbtanulást és a kitörés esélyét.

Mai hír, hogy a harmincmilliárdos yachton ringatózó Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank 32 év után megszünteti száz, mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását

– idézte fel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott: egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forintba került, miközben az MBH Bank százmilliárd forintot meghaladó összegért épít új székházat.