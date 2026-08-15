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Magyar Péter

Magyar Péter élőben jelentkezett Paksról - videó

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A két 80 méteres bárka a kijelölt helyre beállítva, rögzítve, a süllyesztésre felkészítve. Szivattyúk indításra készen. Tegnap este az üzemi próba megtörtént – jelentette be Facebook-oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter élőben jelentkezett a helyszínről.
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Magyar Pétervízállásduna

Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132 centiméter alá a vízszint, aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Magyar Péter bejelentette: rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése Fotó: Mediaworks
Magyar Péter bejelentette: rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése Fotó: Mediaworks

 

Rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése. A vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. 

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: „9:00 órától a honvédségi helikopterek megkezdik a Dunakilitiről hozott két tonnás betonkockák beemelését a Dunába. Nemsokára élőben jelentkezem a helyszínről.”

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