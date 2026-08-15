Magyar Péter élőben jelentkezett Paksról - videó

Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132 centiméter alá a vízszint, aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Magyar Péter bejelentette: rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése Fotó: Mediaworks

Rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése. A vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát.

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: „9:00 órától a honvédségi helikopterek megkezdik a Dunakilitiről hozott két tonnás betonkockák beemelését a Dunába. Nemsokára élőben jelentkezem a helyszínről.”