Magyar Péter a vaksötétben élőzte a süllyesztendő bárkát

Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének megemelését szolgáló munkálatok a nap 24 órájában zajlanak. A vízügyi szakemberek, mérnökök, ipari búvárok, katonák és vállalkozók összehangolt munkával igyekeznek fenntartani a Paksi Atomerőmű működését, ezzel együtt pedig Magyarország energiabiztonságát. Az élő közvetítés azonban kínos kudarcba fulladt.

Magyar Péter egy fekete ingben, a vaksötétben próbálta bemutatni az eseményeket (Forrás: Mediaworks)

Fekete ing, fekete háttér, akadozó hang

Magyar Péter közben élőben közvetítette az egyik, kövekkel megrakott bárka elsüllyesztését is. Pontosabban azt a sötét foltot, amelyről a közvetítés alapján el kellett hinni, hogy éppen egy bárka merül a Duna mélyére.

A látvány helyett ezúttal a képzelőerő kapta a főszerepet, miközben a háttérben valódi szakemberek végezték a valódi munkát. A hang ráadásul folyamatosan akadozott, így a nézők nemcsak a háttérben zajló történéseket, hanem időnként a miniszterelnök mondatait is kénytelenek voltak találgatni.