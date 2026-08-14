Magyar Péter a vaksötétben élőzte a süllyesztendő bárkát

Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének megemelését szolgáló munkálatok a nap 24 órájában zajlanak. A vízügyi szakemberek, mérnökök, ipari búvárok, katonák és vállalkozók összehangolt munkával igyekeznek fenntartani a Paksi Atomerőmű működését, ezzel együtt pedig Magyarország energiabiztonságát. Az élő közvetítés azonban kínos kudarcba fulladt.
Fekete ing, fekete háttér, akadozó hang
Magyar Péter közben élőben közvetítette az egyik, kövekkel megrakott bárka elsüllyesztését is. Pontosabban azt a sötét foltot, amelyről a közvetítés alapján el kellett hinni, hogy éppen egy bárka merül a Duna mélyére.
A látvány helyett ezúttal a képzelőerő kapta a főszerepet, miközben a háttérben valódi szakemberek végezték a valódi munkát. A hang ráadásul folyamatosan akadozott, így a nézők nemcsak a háttérben zajló történéseket, hanem időnként a miniszterelnök mondatait is kénytelenek voltak találgatni.
Nem ez volt Magyar Péter kellemetlen pillanata a nap folyamán
A paksi éjszakai árnyjátéknál is kellemetlenebb pillanatokat szerzett magának Magyar Péter, amikor ismét Orbán Viktornak ment. A kormányfő a Fidesz elnökét a politikai élet irreleváns szereplőjének nevezte – majd megszólalásának jelentős részét éppen neki szentelte.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, az állandó orbánozás ezúttal már a 444 olvasói közül is sokaknak túlzás volt.
Többen arra hívták fel Magyar Péter figyelmét, hogy április óta ő vezeti az országot, ezért lassan nem ártana az előző miniszterelnök támadása helyett a saját kormányzati teljesítményére összpontosítania.
A nap mérlege tehát: egy alig látható bárka, egy alig hallható bejelentkezés és egy politikai támadás, amely még a baráti közönségnél is zátonyra futott.