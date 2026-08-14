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Magyar Péter

Magyar Péter a vaksötétben élőzte a süllyesztendő bárkát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Miközben szakemberek és katonák megfeszített tempóban dolgoznak a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséért, a miniszterelnök egy fekete ingben, a vaksötétben próbálta bemutatni az eseményeket. Magyar Péter még a süllyedő bárkát is élőben közvetítette – már amennyire ezt az akadozó hang és a szinte teljesen fekete kép lehetővé tette.
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Magyar Péterelsüllyesztésfenékküszöbélő közvetítésOrbán Viktor444bakikommentbárkakínos

Magyar Péter a paksi fenékküszöb építési területéről jelentkezett be, ahol a Duna vízszintjének megemelését szolgáló munkálatok a nap 24 órájában zajlanak. A vízügyi szakemberek, mérnökök, ipari búvárok, katonák és vállalkozók összehangolt munkával igyekeznek fenntartani a Paksi Atomerőmű működését, ezzel együtt pedig Magyarország energiabiztonságát. Az élő közvetítés azonban kínos kudarcba fulladt.

Magyar Péter
Magyar Péter egy fekete ingben, a vaksötétben próbálta bemutatni az eseményeket (Forrás: Mediaworks)

Fekete ing, fekete háttér, akadozó hang

Magyar Péter közben élőben közvetítette az egyik, kövekkel megrakott bárka elsüllyesztését is. Pontosabban azt a sötét foltot, amelyről a közvetítés alapján el kellett hinni, hogy éppen egy bárka merül a Duna mélyére. 

A látvány helyett ezúttal a képzelőerő kapta a főszerepet, miközben a háttérben valódi szakemberek végezték a valódi munkát. A hang ráadásul folyamatosan akadozott, így a nézők nemcsak a háttérben zajló történéseket, hanem időnként a miniszterelnök mondatait is kénytelenek voltak találgatni.

 

Már a 444 kommentelőinek is sok Magyar Péter állandó orbánozása

Nem ez volt Magyar Péter kellemetlen pillanata a nap folyamán

A paksi éjszakai árnyjátéknál is kellemetlenebb pillanatokat szerzett magának Magyar Péter, amikor ismét Orbán Viktornak ment. A kormányfő a Fidesz elnökét a politikai élet irreleváns szereplőjének nevezte – majd megszólalásának jelentős részét éppen neki szentelte.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az állandó orbánozás ezúttal már a 444 olvasói közül is sokaknak túlzás volt. 

Többen arra hívták fel Magyar Péter figyelmét, hogy április óta ő vezeti az országot, ezért lassan nem ártana az előző miniszterelnök támadása helyett a saját kormányzati teljesítményére összpontosítania.

A nap mérlege tehát: egy alig látható bárka, egy alig hallható bejelentkezés és egy politikai támadás, amely még a baráti közönségnél is zátonyra futott.

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