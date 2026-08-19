Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett, a paksi atomerőmű egyik turbináját sem kell lekapcsolni

Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű egyik üzemelő turbináját sem, mert sikerült a vízszintet a lekapcsolási szint felett tartani – jelentette be szerda este a miniszterelnök Paksról. Magyar Péter élő bejelentkezésében azt mondta, vasárnap éjféltől elkezdhetik az atomerőműben ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg lekapcsolt hat turbinát is. Elmondása szerint a munkálatoknak és a Ráckeve–Soroksári Duna-ágból engedett plusz vízmennyiségnek köszönhetően a mélypont is magasabban lesz, körülbelül mínusz 132-134 centiméter környékén.

Jövő csütörtökön várhatóan már teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű, újra kétezer megawattórát fog termelni.

– emelte ki.

A miniszterelnök szakemberekkel körülvéve, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter társaságában mutatta meg videójában a folyóba 90 méterre benyúló fenékküszöböt. A kormányfőnek az egyik vezető szakember elmondta, ez egy havária-kezelés, a végleges kiépítésnél ezt vissza kell bontani. Kiderült, hogy a fenékküszöb két ágán 15 ezer tonna kő van már beépítve, 5200 tonna kő érkezett be a helyszínre csak szerdán – ezeket az ünnepek alatt folyamatosan használják fel.

A költségekről azt mondta, a fenékküszöb építésének eredetileg becsült 6 milliárd 200 millió forint volt, de a kő- és más felajánlások miatt a végleges bekerülési költség alacsonyabb lesz. Eddig 326 vállalat, magánszemély ajánlott fel követ, szállítást és más segítséget. A fenékküszöb építése a négynapos hosszú hétvégén is folytatódik majd, a kieső magánfuvarozó cégek helyett a szállítást erre az időszakra a Honvédség veszi át.