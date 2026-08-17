Körhintára ült Magyar Péter, Badacsonyban videózták le

„Úgy látszik, elmúlt a válság!” – jegyezte meg közösségi oldalán Takács Péter, aki egy videóban mutatta meg, ahogy a hétvégét a paksi védekezési munkálatoknál töltő Magyar Péter kipróbál egy badacsonyi körhintát.

Magyar Péternek a paksi védekezés mellett körhintázásra is jut ideje (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyar Péter a hétvégét Pakson töltötte

A Fidesz képviselője bejegyzésében arról írt, hogy

lehet, hogy a szakemberek végre elzavarták Paksról

a miniszterelnököt, hogy „ne akadályozza őket”.

Takács hozzátette: lehet, hogy „már elég vágókép készült a Dunán a Tavaszi szél 2-höz”, utalva a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmre.

Mindenesetre nemzetünk hős megmentője tegnap estére már megtalálta a helyét egy badacsonyi vurstliban

– állapította meg a Fidesz képviselője.

Magyar Péter egyébként a rendkívüli helyzetre tekintettel szinte az egész hétvégét Pakson töltötte, ahol a szakemberek jelenleg is óriási erőfeszítések árán dolgoznak azon, hogy sikerüljön megemelni a Duna vízszintjét, és ne kelljen leállítani a Paksi Atomerőművet.