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Magyar Péter

Körhintára ült Magyar Péter, Badacsonyban videózták le

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Takács Péter megosztott egy felvételt az önfeledten körhintázó miniszterelnökről. A Fidesz képviselője szerint Magyar Péter Paks után Badacsony felé vette az irányt, ahol a válságkezelés mellett a szórakozásra is jutott idő.
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Magyar PéterMVM Paksi AtomerőműKörhintaTakács Péter

„Úgy látszik, elmúlt a válság!” – jegyezte meg közösségi oldalán Takács Péter, aki egy videóban mutatta meg, ahogy a hétvégét a paksi védekezési munkálatoknál töltő Magyar Péter kipróbál egy badacsonyi körhintát.

Magyar Péter paksi védekezés után egy körhinta felé vette az irányt
Magyar Péternek a paksi védekezés mellett körhintázásra is jut ideje (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyar Péter a hétvégét Pakson töltötte

A Fidesz képviselője bejegyzésében arról írt, hogy

lehet, hogy a szakemberek végre elzavarták Paksról

a miniszterelnököt, hogy „ne akadályozza őket”.

Takács hozzátette: lehet, hogy „már elég vágókép készült a Dunán a Tavaszi szél 2-höz”, utalva a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmre.

Mindenesetre nemzetünk hős megmentője tegnap estére már megtalálta a helyét egy badacsonyi vurstliban

– állapította meg a Fidesz képviselője. 

Magyar Péter egyébként a rendkívüli helyzetre tekintettel szinte az egész hétvégét Pakson töltötte, ahol a szakemberek jelenleg is óriási erőfeszítések árán dolgoznak azon, hogy sikerüljön megemelni a Duna vízszintjét, és ne kelljen leállítani a Paksi Atomerőművet.

 

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