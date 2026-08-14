Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit

Magyar Péter szombaton 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit – jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.

Magyar Péter személyesen tájékoztatja a pártelnököket a paksi helyzetről

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A miniszterelnök közlése szerint a találkozón tájékoztatást ad az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá azokról a korábbi években történt mulasztásokról, amelyek szükségessé tették a beavatkozást.

A kormányfő bejegyzésében további részleteket nem közölt a szombati találkozóról.