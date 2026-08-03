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Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a rendkívüli helyzetről – élő közvetítés az Origón

Magyar Péter

Magyar Péter: Hétfőn még üzemben tartható az utolsó turbina - videó

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A miniszterelnök közösségi oldalán adott tájékoztatást a rendkívüli helyzetről. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a társadalmi összefogásnak meglett az eredménye, azonban a következő öt nap kritikus lesz az energiaellátás és a vízellátás szempontjából.
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Magyar PéterMVM Paksi Atomerőműhőségenergiaellátás

A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában megköszönte a társadalmi összefogást, amellyel „másfél Paksi blokk” teljesítményének megfelelő energiát sikerült megtakarítania az országnak vasárnap. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még működik, azonban a következő öt nap kritikus lesz. 

Magyar Péter szerint nehéz napok állnak előttünk, így mindenki hozzájárulása számít az energiafogyasztás csökkentése terén
Magyar Péter szerint nehéz napok állnak előttünk, így mindenki hozzájárulása számít az energiafogyasztás csökkentése terén 
Fotó: Mediaworks

„700 megawatt, másfél Paksi blokk teljesítménye. Ennyit takarítottak meg vasárnap a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen” – hangsúlyozta a miniszterelnök a helyzetértékelő videójában. 

Magyar Péter ennek kapcsán megköszönte az önkormányzatok, a társadalom és az ipari szereplők hozzájárulását ebben a nehéz helyzetben, amely példátlan nemzeti összefogást eredményezett. A miniszterelnök ezzel együtt méltatta a szakemberek és a védelmi munkacsoport munkáját is, miután a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még mindig termel, ezzel pedig a legkritikusabb hétfői és keddi napon talán még elkerülhető az erőmű lekapcsolása. 

A paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 83 méter 63 centire, tehát 5 centivel mélyebbre süllyed. Ezzel a paksi szakemberek elérték, hogy ma és talán még a holnapi napon az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható. Ez egy nagyon jó hír, mert egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető - legalábbis ideiglenesen - a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 MW áramtól. A vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen

– fogalmazott Magyar. 

A miniszterelnök elmondta, hogy az erőmű lekapcsolása továbbra is napirenden van, így az elkövetkezendő napok továbbra is kritikusak lesznek. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a sorrend továbbra is világos. „Először az államnak, a nagyvállalatoknak és az ipari üzemeknek kell alkalmazkodniuk. A magyar családoktól csak ezután kérhetünk. Már több száz vállalat átszervezte a termelését és vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentést, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot is megtakarítva a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban”

Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk a vállalatoktól, és lehetőséget adunk minden cégnek arra, hogy felelősen cselekedjen. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelünk el, és szükség esetén lekapcsolhatóak lesznek a nagyfogyasztók a hálózatról

– emelte ki a miniszterelnök. 

Magyar Péter egyúttal jelezte, hogy a szakemberek szerint a következő napokban sem várható olyan csapadék, amely érdemben befolyásolná a Duna vízállását, így továbbra is fegyelmezettségre.

Ma és a következő napokban délután 5 és este 10 óra között fogjuk vissza, vagy lehetőség szerint ütemezzük át a halasztható áramfogyasztást. Amit a magyar családoktól kérünk, az a mindennapjainkhoz képest valójában minimális. Mindössze néhány nagyobb fogyasztás használatát kell pár órával korábbra vagy későbbre időzíteni

– nyomatékosította. 

Magyar Péter videója végén büszkeségének adott hangot az összefogás kapcsán, valamint jelezte, hogy az országra váró nehéz napok ellenére biztos benne, hogy Magyarország át fogja vészelni ezt az időszakot is. 

 

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