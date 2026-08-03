Magyar Péter: Hétfőn még üzemben tartható az utolsó turbina - videó

A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában megköszönte a társadalmi összefogást, amellyel „másfél Paksi blokk” teljesítményének megfelelő energiát sikerült megtakarítania az országnak vasárnap. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még működik, azonban a következő öt nap kritikus lesz.

Magyar Péter szerint nehéz napok állnak előttünk, így mindenki hozzájárulása számít az energiafogyasztás csökkentése terén

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„700 megawatt, másfél Paksi blokk teljesítménye. Ennyit takarítottak meg vasárnap a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen” – hangsúlyozta a miniszterelnök a helyzetértékelő videójában.

Magyar Péter ennek kapcsán megköszönte az önkormányzatok, a társadalom és az ipari szereplők hozzájárulását ebben a nehéz helyzetben, amely példátlan nemzeti összefogást eredményezett. A miniszterelnök ezzel együtt méltatta a szakemberek és a védelmi munkacsoport munkáját is, miután a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája még mindig termel, ezzel pedig a legkritikusabb hétfői és keddi napon talán még elkerülhető az erőmű lekapcsolása.

A paksi erőmű vezetésének tájékoztatása szerint az utolsó még üzemelő turbinát akkor kezdik el lekapcsolni, amikor ez a szint 83 méter 63 centire, tehát 5 centivel mélyebbre süllyed. Ezzel a paksi szakemberek elérték, hogy ma és talán még a holnapi napon az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható. Ez egy nagyon jó hír, mert egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető - legalábbis ideiglenesen - a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 MW áramtól. A vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen

– fogalmazott Magyar.

A miniszterelnök elmondta, hogy az erőmű lekapcsolása továbbra is napirenden van, így az elkövetkezendő napok továbbra is kritikusak lesznek. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a sorrend továbbra is világos. „Először az államnak, a nagyvállalatoknak és az ipari üzemeknek kell alkalmazkodniuk. A magyar családoktól csak ezután kérhetünk. Már több száz vállalat átszervezte a termelését és vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentést, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot is megtakarítva a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban”

Jelenleg önkéntes együttműködést kérünk a vállalatoktól, és lehetőséget adunk minden cégnek arra, hogy felelősen cselekedjen. Amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelünk el, és szükség esetén lekapcsolhatóak lesznek a nagyfogyasztók a hálózatról

– emelte ki a miniszterelnök.