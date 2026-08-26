Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter: Paks újra csúcsteljesítménnyel üzemel

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy ismét hírt kapott a Paksi Atomerőműből. Magyar Péter szerint mind a négy reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterMVM Paksi Atomerőműminiszterelnök

Jó hírt kaptam a kormányülés 12. órájában – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter jelezte, hogy az erőmű mind a négy blokkja és mind a nyolc turbinája kifogástalanul működik. 

Magyar Péter bejelentette, hogy ismét mind a négy reaktor üzemel a paksi erőműben
Magyar Péter bejelentette, hogy ismét mind a négy reaktor üzemel a paksi erőműben 
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A Paksi Atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét – írta. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott minden szakembernek, akik az elmúlt hetekben megfeszített munkát végeztek az erőmű leállításának az elkerülése érdekében. 

„Köszönöm az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek! A paksi fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad” – írta a miniszterelnök. 

Magyar Péter egyúttal felemlegette, hogy „az önjelölt szakemberek által emlegetett román atomerőmű két hete áll”. Bejegyzése zárásaként Magyar Péter jelezte, hogy a kormányülés miatt „fontos nap, fontos döntésekkel”, és még a banánja is megvan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!