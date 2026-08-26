Magyar Péter: Paks újra csúcsteljesítménnyel üzemel

Jó hírt kaptam a kormányülés 12. órájában – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter jelezte, hogy az erőmű mind a négy blokkja és mind a nyolc turbinája kifogástalanul működik.

Magyar Péter bejelentette, hogy ismét mind a négy reaktor üzemel a paksi erőműben

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A Paksi Atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét – írta. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott minden szakembernek, akik az elmúlt hetekben megfeszített munkát végeztek az erőmű leállításának az elkerülése érdekében.

„Köszönöm az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek! A paksi fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad” – írta a miniszterelnök.

Magyar Péter egyúttal felemlegette, hogy „az önjelölt szakemberek által emlegetett román atomerőmű két hete áll”. Bejegyzése zárásaként Magyar Péter jelezte, hogy a kormányülés miatt „fontos nap, fontos döntésekkel”, és még a banánja is megvan.