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Magyar Péter

Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tart kormányülést

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Paksi Atomerőműben tart kormányülést szerdán a kabinet, ahol az alacsony dunai vízállás okozta fennakadások hosszú távú kezeléséről döntenek. Magyar Péter szerint egy olyan beruházásról határoznak, amely csökkentheti az erőmű kiszolgáltatottságát a hasonló helyzetekkel szemben.
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Magyar PéterberuházáskormányülésMVM Paksi Atomerőmű ZrtDunavízszint

A kormány hosszú távú döntést készül hozni a paksi energiatermelés biztonságáról, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt augusztus elején jelentősen korlátozni kellett az atomerőmű működését. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta: a kabinet a helyszínen tárgyal az alacsony vízszint miatt kialakuló fennakadások megoldásáról.

Magyar Péter
Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tart kormányülést (Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

Holnap a Paksi Atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat

– jelentette be Magyar Péter. Szerinte a kabinet az előző kormány által hosszú éveken keresztül elmulasztott döntéseket hozza meg.

Itt a bejelentés: visszakapcsolnak egy újabb turbinát Pakson

Magyar Péter nem közölt részleteket, de új turbina indult el

A bejelentés idejére már valamivel javult a Paksi Atomerőmű helyzete. Mint lapunk megírta, a Duna vízszintje hétfő reggel 19 centiméterrel állt magasabban az egy héttel korábbi mélypontnál, ami lehetővé tette

egy újabb turbina visszakapcsolásának megkezdését.

A folyó megfelelő vízállása kulcsfontosságú az atomerőmű működéséhez, Paks ugyanis a Dunából biztosítja a blokkok üzemeltetéséhez szükséges hűtővizet. A rekordalacsony vízszint korábban a vízkivételi rendszer működését is korlátozta, ezért az erőmű termelési kapacitását jelentősen vissza kellett fogni.

A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket a tervezett beruházás műszaki tartalmáról, költségéről vagy megvalósításának határidejéről.

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