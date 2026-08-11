Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tart kormányülést

Magyar Péter nem közölt részleteket, de új turbina indult el

A bejelentés idejére már valamivel javult a Paksi Atomerőmű helyzete. Mint lapunk megírta, a Duna vízszintje hétfő reggel 19 centiméterrel állt magasabban az egy héttel korábbi mélypontnál, ami lehetővé tette

egy újabb turbina visszakapcsolásának megkezdését.

A folyó megfelelő vízállása kulcsfontosságú az atomerőmű működéséhez, Paks ugyanis a Dunából biztosítja a blokkok üzemeltetéséhez szükséges hűtővizet. A rekordalacsony vízszint korábban a vízkivételi rendszer működését is korlátozta, ezért az erőmű termelési kapacitását jelentősen vissza kellett fogni.

A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket a tervezett beruházás műszaki tartalmáról, költségéről vagy megvalósításának határidejéről.