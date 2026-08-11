Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tart kormányülést

A kormány hosszú távú döntést készül hozni a paksi energiatermelés biztonságáról, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt augusztus elején jelentősen korlátozni kellett az atomerőmű működését. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta: a kabinet a helyszínen tárgyal az alacsony vízszint miatt kialakuló fennakadások megoldásáról.
Holnap a Paksi Atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat
– jelentette be Magyar Péter. Szerinte a kabinet az előző kormány által hosszú éveken keresztül elmulasztott döntéseket hozza meg.
Magyar Péter nem közölt részleteket, de új turbina indult el
A bejelentés idejére már valamivel javult a Paksi Atomerőmű helyzete. Mint lapunk megírta, a Duna vízszintje hétfő reggel 19 centiméterrel állt magasabban az egy héttel korábbi mélypontnál, ami lehetővé tette
egy újabb turbina visszakapcsolásának megkezdését.
A folyó megfelelő vízállása kulcsfontosságú az atomerőmű működéséhez, Paks ugyanis a Dunából biztosítja a blokkok üzemeltetéséhez szükséges hűtővizet. A rekordalacsony vízszint korábban a vízkivételi rendszer működését is korlátozta, ezért az erőmű termelési kapacitását jelentősen vissza kellett fogni.
A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket a tervezett beruházás műszaki tartalmáról, költségéről vagy megvalósításának határidejéről.