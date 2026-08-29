Magyar Péter bejelentette: két héttel a határidő előtt elkészült a paksi beruházás első üteme

Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.

Magyar Péter: Szombaton elkészül a dunai fenékküszöb első üteme

Fotó: Markovics Gábor

Magyar Péter: szombaton elkészül a dunai fenékküszöb első üteme

A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

A tett az első, a (sok) szó a második

- fogalmazott Magyar Péter.