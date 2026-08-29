Magyar Péter bejelentette: két héttel a határidő előtt elkészült a paksi beruházás első üteme

Két héttel a kitűzött határidő előtt elkészül a Pakson épülő fenékküszöb első üteme, a létesítmény szombatra a Duna teljes szélességében összeér.
Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.
Magyar Péter: szombaton elkészül a dunai fenékküszöb első üteme
A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.
A tett az első, a (sok) szó a második
- fogalmazott Magyar Péter.
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