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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: két héttel a határidő előtt elkészült a paksi beruházás első üteme

39 perce
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Két héttel a kitűzött határidő előtt elkészül a Pakson épülő fenékküszöb első üteme, a létesítmény szombatra a Duna teljes szélességében összeér.
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Magyar PéterfenékküszöbDunaPaks

Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.

2026.08.15 Magyar Péter miniszterelnök részvételével tartandó rendkívüli, a paksi munkálatokat bemutató sajtótájékoztató
Magyar Péter: Szombaton elkészül a dunai fenékküszöb első üteme
Fotó: Markovics Gábor

Magyar Péter: szombaton elkészül a dunai fenékküszöb első üteme

A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

A tett az első, a (sok) szó a második

 - fogalmazott Magyar Péter.

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