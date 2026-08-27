Nem először vonták meg a szót Magyar Pétertől az Országgyűlésben

Magyar Péter a parlament rendkívüli ülésén Pócs János felszólalására reagált személyes érintettség címén, majd a fideszes képviselőt támadta, többek között azzal, hogy szerinte közpénzből vitt bölcsődés és óvodás gyerekeknek túlárazott nyuszimotorokat, és szerinte aki ezen nyerészkedik, a becsületes magyarok szemében tolvaj. Hallerné Nagy Anikó levezető elnök ezt követően megvonta tőle a szót, mivel eltért a témától és lejárt a rendelkezésére álló idő.

Ismét megvonta a szót Magyar Pétertől a házelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Pétertől nem először vették el a szót a parlamentben

Mint megírtuk, az első eset még június 29-én történt, amikor Forsthoffer Ágnes házelnök vonta meg a szót Magyar Pétertől. A miniszterelnök egy interpellációra adott válaszában eltért az eredeti témától, ezért a házelnök figyelmeztette, majd a felszólalását leállította.

Egy hónappal később Hallerné Nagy Anikó levezető házelnök intette csendre a kormányfőt. Megkérte, hogy ne zavarja a szavazást, amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról döntött az Országgyűlés.

Augusztus 10-én az ülést vezető alelnök szerette volna elvenni a szót Magyar Pétertől, ám erre azért nem nyílt mód, mert a kormányfő mikrofonja meghibásodott, és pótmikrofont használt.