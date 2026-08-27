A közösségi oldalán üzent Pócs Jánosnak Magyar Péter

Újabb szócsata alakult ki Pócs János és a miniszterelnök között az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amely után Magyar Péter a közösségi oldalán üzent.

Ezt üzente Magyar Péter / Fotó: Hatlaczki Balazs

Elviselem a kritikát, elviselem a gyalázkodást. Elviseltem, hogy a fideszes bűnözők közpénz milliárdokból akartak lejáratni és tönkretenni. 2 éven keresztül tűrtem, hogy nem csak engem, de a családomat is gyalázzák. Elviseltem, hogy azt a hazugságot is terjesztették a fideszesek és a propagandistáik, hogy a gyermekeim nem állnak velem szóba és a nevüket is megváltoztatják. De most ennek vége! Amit ma Pócs János a fiaim kapcsán a Parlamentben művelt, az minden szempontból elfogadhatatlan és tűrhetetlen

- írta a posztjában Magyar Péter.

Felszólítom a Fidesz maradékát, hogy vagy neveljék meg a képviselőjüket, vagy távolítsák el az Országgyűlésből. A továbbiakban nem fogom eltűrni, hogy bármelyik bűnöző még egyszer a kiskorú gyermekeimet a szájára vegye

- tette hozzá a kormányfő.

Kemény szócsata alakult ki Magyar Péter és Pócs János között

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a csütörtöki rendkívüli ülésen újabb szócsata bontakozott ki a kormányfő és Pócs János fideszes képviselő között. Napirend után az ellenzéki képviselő szóvá tette, hogy nem lehet amellett elmenni, hogy a miniszterelnök szinte minden felszólalásában bizonyíték nélkül lopással vádolja őt és a Fidesz-frakció tagjait. Közölte, hogy ez őt nem zavarja, mert szerinte „Magyar Péter a gyerekkori szeretethiányát akarja megbosszulni”, és emiatt inkább a kormányfő gyermekeit sajnálja. Ezen a ponton elvette tőle a szót a levezető elnök.

Ez nem mehet így tovább!

– jelentette ki Magyar Péter, és arról beszélt, hogy már a kampányban is a családján és a gyerekein keresztül bántották, és ez folytatódik az Országgyűlésben, amit nem tűr. A további részleteket ITT lehet elolvasni!