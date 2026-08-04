Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Paksi Atomerőműnél

Jelenleg nyolc turbinából egy üzemel, éjszaka egyetlen milliméterre voltunk attól, hogy a Duna alacsony vízállása miatt le kelljen kapcsolni a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőműnél.
– Azért jöttünk ide, hogy megmutassunk, hogy a biztonságot nem veszélyezteti semmi – hangsúlyozta a kormányfő.
Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Irány Paks!
– üzente délelőtt közösségi oldalán Magyar Péter.
Keddre virradóan lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél az Országos Vízügyi Igazgatóság jelentése szerint. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás.
A biztonság a legfontosabb
A kormányfő az erőműbejárás után arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a vízszint befolyásolja, hogy a jelenlegi termelési szint meg tudjon maradni. Rámutatott: fontos a víztisztaság és a szakemberek képességei is. Utóbbival biztosan nem lesz gond, de csak akkor lehet visszakapcsolni a turbinákat, ha a vízszint megengedi – tette hozzá.
Minden turbinát próbálnak 260 fok körül hőmérsékleten tartani, hogy indulásra készek legyenek, mire újra elkezd emelkedni a vízszint, akkor minél gyorsabban be tudják indítani a blokkokat
– hangsúlyozta. Majd azt is jelezte, hogy bár az erőmű sok része modern, még sok része van, amely régebbi technikát használ.
– Hajnali fél kettő körül olyan helyzet volt, hogy el kellett indítani a leállítási protokollt, azonban mire meghozták volna a döntést, addigra nagyon lassú emelkedés indult meg – ismertette Magyar Péter. Elmondta: reggelre már a hátárt jelentő mínusz 144 centiméteres szint felett volt másfél centivel a Duna, mostanra pedig már három centire.
A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön nagyobb mennyiségű eső eshet az osztrák vízgyűjtő területeken
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette: azonban nem biztos, hogy ez a Dunába be is kerül, addig csak stagnálásra lehet számítani.
A nukleáris biztonság a legfontosabb mindenki számára, azonban ez nem volt veszélyben, és akkor sem lenne veszélyben, ha a teljes erőművet le kéne kapcsolni – jelentette ki a kormányfő.
Magyar Péter megemlítette azt is, hogy a mai nap után a holnapi és a holnaputáni nap még melegebb lesz, de az ország energiaellátása stabil, működnek az erőművek. Az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek köszönhetően 600-700 megawattal kevesebb volt a fogyasztás, mint a tervezett. A kritikus időszak 17 óra és 22 óra között van – emlékeztetett. Majd felszólította a vállalatokat, hogy teljesítsék, amit vállaltak, „nem csak vállalni kell, hanem be is kell tartani a fogyasztáscsökkentést”.
Magyar Péter részt vesz a védelmi munkacsoport ülésén
A miniszterelnök közölte, hogy visszatér Budapestre, ahol ismét ülésezik a védelmi munkacsoport, és áttekintik az erőművi kapacitást, az importkapacitást és a várható fogyasztási számokat, és ha kell, meghozzák a szükséges döntéseket.
– Pár kritikus nap van hátra, a mai és a holnapi bizonyosan. Azt kérem mindenkitől, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban – mondta a kormányfő. Hozzátette:
jó látni, hogy már dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hidegfrontot jelez a meteorológia.
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