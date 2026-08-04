Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Paksi Atomerőműnél

Fontos!

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, eddig biztos marad a hőség

Magyar Péter

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Paksi Atomerőműnél

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hidegfrontot jelez a meteorológia – mondta az atomerőműnél a miniszterelnök. Magyar Péter Paksról jelentkezett, és az előttünk álló legmelegebb napokra továbbra is takarékos áramhasználatot kért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péteratomerőműpaksdunakánikulapaksi atomerőmű

Jelenleg nyolc turbinából egy üzemel, éjszaka egyetlen milliméterre voltunk attól, hogy a Duna alacsony vízállása miatt le kelljen kapcsolni a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Paksi Atomerőműnél.

A Paksi Atomerőműből jelentkezett Magyar Péter
A Paksi Atomerőműből jelentkezett Magyar Péter (Fotó: Mediaworks)

– Azért jöttünk ide, hogy megmutassunk, hogy a biztonságot nem veszélyezteti semmi – hangsúlyozta a kormányfő.

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Irány Paks!

– üzente délelőtt közösségi oldalán Magyar Péter.

Keddre virradóan lassú emelkedésnek indult a Duna vízszintje Budapestnél az Országos Vízügyi Igazgatóság jelentése szerint. Hétfőn még 11-14 centiméter között ingadozott a szint, a legalacsonyabbat, 9 centimétert pedig vasárnap mérték: ezekhez képest jelenleg 15 centiméter a vízállás.

A biztonság a legfontosabb

A kormányfő az erőműbejárás után arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a vízszint befolyásolja, hogy a jelenlegi termelési szint meg tudjon maradni. Rámutatott: fontos a víztisztaság és a szakemberek képességei is. Utóbbival biztosan nem lesz gond, de csak akkor lehet visszakapcsolni a turbinákat, ha a vízszint megengedi – tette hozzá.

Minden turbinát próbálnak 260 fok körül hőmérsékleten tartani, hogy indulásra készek legyenek, mire újra elkezd emelkedni a vízszint, akkor minél gyorsabban be tudják indítani a blokkokat

– hangsúlyozta. Majd azt is jelezte, hogy bár az erőmű sok része modern, még sok része van, amely régebbi technikát használ.

– Hajnali fél kettő körül olyan helyzet volt, hogy el kellett indítani a leállítási protokollt, azonban mire meghozták volna a döntést, addigra nagyon lassú emelkedés indult meg – ismertette Magyar Péter. Elmondta: reggelre már a hátárt jelentő mínusz 144 centiméteres szint felett volt másfél centivel a Duna, mostanra pedig már három centire.

A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön nagyobb mennyiségű eső eshet az osztrák vízgyűjtő területeken

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette: azonban nem biztos, hogy ez a Dunába be is kerül, addig csak stagnálásra lehet számítani.

A nukleáris biztonság a legfontosabb mindenki számára, azonban ez nem volt veszélyben, és akkor sem lenne veszélyben, ha a teljes erőművet le kéne kapcsolni – jelentette ki a kormányfő.

Magyar Péter megemlítette azt is, hogy a mai nap után a holnapi és a holnaputáni nap még melegebb lesz, de az ország energiaellátása stabil, működnek az erőművek. Az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek köszönhetően 600-700 megawattal kevesebb volt a fogyasztás, mint a tervezett. A kritikus időszak 17 óra és 22 óra között van – emlékeztetett. Majd felszólította a vállalatokat, hogy teljesítsék, amit vállaltak, „nem csak vállalni kell, hanem be is kell tartani a fogyasztáscsökkentést”.

Magyar Péter részt vesz a védelmi munkacsoport ülésén

A miniszterelnök közölte, hogy visszatér Budapestre, ahol ismét ülésezik a védelmi munkacsoport, és áttekintik az erőművi kapacitást, az importkapacitást és a várható fogyasztási számokat, és ha kell, meghozzák a szükséges döntéseket.

– Pár kritikus nap van hátra, a mai és a holnapi bizonyosan. Azt kérem mindenkitől, hogy folytassuk azt a nemzeti összefogást, ami kialakult az országban – mondta a kormányfő. Hozzátette:

jó látni, hogy már dereng az alagút végén a fény, mert péntekre hidegfrontot jelez a meteorológia.

Az Origo percről percre beszámol a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!