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Rendkívüli

Duplán rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter

Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

Magyar Péter

Duplán rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A megszokott törvényhozási menetrendet teljesen felborító, kétnapos rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten. Magyar Péter kezdeményezésére az Országgyűlés a szokásos hétfő és kedd helyett augusztus 27-én és 28-án, csütörtökön és pénteken tárgyalhat többek között a tűzifa áfájának csökkentéséről, a szakképzés átalakításáról és az Alaptörvény módosításához kapcsolódó javaslatokról.
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Magyar PéterAlkotmánybíróságForsthoffer ÁgnesmédiatanácsOrszággyűlésAlaptörvény-módosításBaka Andrásrendkívüli üléstűzifa

Magyar Péter hivatalba lépését követően elmaradt a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet, az elmúlt két hónapban pedig általánossá váltak a rendkívüli ülések. A következő üléshét azonban ebből a szempontból is szokatlan lesz: a kormányfő javaslatára nemcsak rendkívüli ülést tartanak, hanem annak időpontja is eltér a parlament hagyományos munkarendjétől – írta meg a HVG.

Magyar Péter
Magyar Péter az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kérte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a törvényhozás rendkívüli ülését (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Magyar Péter csütörtökre és péntekre hívná össze az Országgyűlést

Magyar Péter az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kérte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a törvényhozás rendkívüli ülését. Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, a házelnöki tisztséget Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése után ismét Forsthoffer Ágnes tölti be.

A kormányfő kezdeményezése alapján az Országgyűlés a megszokott hétfői és keddi ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozna. 

A nyári szünet elmaradása miatt az elmúlt időszakban már többször összeült rendkívüli alkalommal a parlament, a mostani időpont azonban tovább borítja a korábban megszokott törvényhozási menetrendet.

Baka András ma átveszi a stafétát Forsthoffer Ágnestől

A tűzifa áfájáról és a szakképzés átalakításáról is döntenének

A javasolt napirend szerint a kétnapos ülésen öt jelentősebb kérdés kerülhet az Országgyűlés elé:

  • létrehozhatják a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot;
  • módosíthatják a szakképzési törvényt a szakképzési centrumok működésének racionalizálása és költséghatékonyabbá tétele érdekében;
  • az uniós jognak való megfelelés, valamint egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése céljából igazságügyi törvényeket módosíthatnak;
  • a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra mérsékelhetik;
  • az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódóan megváltoztathatják a köztársasági elnök jogállását és az Alkotmánybíróságra vonatkozó egyes szabályokat.

A parlamentre tehát sűrű kétnapos program vár, amelynek során adóügyi, oktatási, igazságügyi és közjogi kérdésekben egyaránt dönthetnek.

 

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