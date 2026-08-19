Duplán rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter

Magyar Péter hivatalba lépését követően elmaradt a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet, az elmúlt két hónapban pedig általánossá váltak a rendkívüli ülések. A következő üléshét azonban ebből a szempontból is szokatlan lesz: a kormányfő javaslatára nemcsak rendkívüli ülést tartanak, hanem annak időpontja is eltér a parlament hagyományos munkarendjétől – írta meg a HVG.
Magyar Péter csütörtökre és péntekre hívná össze az Országgyűlést
Magyar Péter az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kérte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a törvényhozás rendkívüli ülését. Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, a házelnöki tisztséget Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése után ismét Forsthoffer Ágnes tölti be.
A kormányfő kezdeményezése alapján az Országgyűlés a megszokott hétfői és keddi ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozna.
A nyári szünet elmaradása miatt az elmúlt időszakban már többször összeült rendkívüli alkalommal a parlament, a mostani időpont azonban tovább borítja a korábban megszokott törvényhozási menetrendet.
A tűzifa áfájáról és a szakképzés átalakításáról is döntenének
A javasolt napirend szerint a kétnapos ülésen öt jelentősebb kérdés kerülhet az Országgyűlés elé:
- létrehozhatják a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságot;
- módosíthatják a szakképzési törvényt a szakképzési centrumok működésének racionalizálása és költséghatékonyabbá tétele érdekében;
- az uniós jognak való megfelelés, valamint egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése céljából igazságügyi törvényeket módosíthatnak;
- a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra mérsékelhetik;
- az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódóan megváltoztathatják a köztársasági elnök jogállását és az Alkotmánybíróságra vonatkozó egyes szabályokat.
A parlamentre tehát sűrű kétnapos program vár, amelynek során adóügyi, oktatási, igazságügyi és közjogi kérdésekben egyaránt dönthetnek.