Duplán rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter

Magyar Péter hivatalba lépését követően elmaradt a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet, az elmúlt két hónapban pedig általánossá váltak a rendkívüli ülések. A következő üléshét azonban ebből a szempontból is szokatlan lesz: a kormányfő javaslatára nemcsak rendkívüli ülést tartanak, hanem annak időpontja is eltér a parlament hagyományos munkarendjétől – írta meg a HVG.

Magyar Péter az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kérte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a törvényhozás rendkívüli ülését (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Magyar Péter csütörtökre és péntekre hívná össze az Országgyűlést

Magyar Péter az Országgyűlés elnökének küldött szerdai levelében kérte, hogy augusztus 27–28-ra hívják össze a törvényhozás rendkívüli ülését. Amint arra lapunk is felhívta a figyelmet, a házelnöki tisztséget Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése után ismét Forsthoffer Ágnes tölti be.

A kormányfő kezdeményezése alapján az Országgyűlés a megszokott hétfői és keddi ülésnapok helyett csütörtökön és pénteken tanácskozna.

A nyári szünet elmaradása miatt az elmúlt időszakban már többször összeült rendkívüli alkalommal a parlament, a mostani időpont azonban tovább borítja a korábban megszokott törvényhozási menetrendet.