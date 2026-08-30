Kemény kritika Márki-Zay Pétertől: Magyar Péter pártja a saját szavazóiból hozhatja létre az ellenzékét

Márki-Zay Péter az elmúlt napokban többször is élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza-kormányt. Az egykori baloldali miniszterelnök-jelölt elsősorban Unger Anna kinevezését, az elszámoltatás várható elmaradását és a Tisza politikusainak elégtelen önkritikáját kifogásolja, de közben többször hangsúlyozza: továbbra is abban érdekelt, hogy sikeres legyen a kormány.

Márki-Zay Péter kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormány és Magyar Péter legutóbbi lépéseivel kapcsolatban (Fotó: hodpress.hu)

Márki-Zay Péter szerint Magyar Péterék akár saját ellenzéküket is létrehozhatják

Márki-Zay posztjában az NVVH felállása kapcsán már azt pedzegette, hogy vajon nem született-e valamiféle kiegyezés a Tisza és Orbánék között. A politikus Unger Anna megválasztása kapcsán azt írta, reméli, hogy nincs ilyen „deal”, ugyanakkor szerinte a NER oligarcháinak viselkedése nem azt mutatja, hogy tartanának egy közelgő, valódi vagyonfeltárástól.

Márki-Zay többek között Szijj László, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István életvitelét hozta fel példaként, majd azt írta:

ő nem bosszút akar, hanem „elévülésmentes igazságot”, hatékony nyomozást és jogállami következményeket.

Egy másik bejegyzésében már jóval közvetlenebb figyelmeztetést intézett a Tisza vezetéséhez. Azt írta:

ha nem lesz tevékeny megbánás és valamiféle reformáció, akkor valóban a TISZA hozza létre majd a saját ellenzékét, méghozzá nem a fideszesekből, hanem a Tisza-szavazókból.

Márki-Zay ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra is érdekelt a kormány sikerében, mert szerinte ha a kormány sikeres, akkor az ország is az. A politikus szerint ehhez azonban alázatra és a társadalom véleményének meghallására van szükség.

A jó szándékú kritikai hang mögött pedig nem kell egyből támadást látni, hanem féltést”

– írta, hozzátéve, hogy szerinte a magyar társadalom nem akar ismét csalódni.

Egy másik posztjában Márki-Zay már egyenesen Magyar Péterhez fordult. Azt állította, hogy amerre jár, a választók Unger Anna megválasztását „az elszámoltatás elárulásának” tekintik, és szerinte a Tisza körül egyre komolyabb az elégedetlenség. A politikus szerint a sajtó is egységesen szembemegy a döntéssel. Kifogásolta továbbá az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását, a legfőbb ügyész hivatalban maradását, valamint több korábbi döntést is.