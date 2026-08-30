Kemény kritika Márki-Zay Pétertől: Magyar Péter pártja a saját szavazóiból hozhatja létre az ellenzékét

Márki-Zay Péter az elmúlt napokban többször is élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza-kormányt. Az egykori baloldali miniszterelnök-jelölt elsősorban Unger Anna kinevezését, az elszámoltatás várható elmaradását és a Tisza politikusainak elégtelen önkritikáját kifogásolja, de közben többször hangsúlyozza: továbbra is abban érdekelt, hogy sikeres legyen a kormány.
Márki-Zay Péter szerint Magyar Péterék akár saját ellenzéküket is létrehozhatják
Márki-Zay posztjában az NVVH felállása kapcsán már azt pedzegette, hogy vajon nem született-e valamiféle kiegyezés a Tisza és Orbánék között. A politikus Unger Anna megválasztása kapcsán azt írta, reméli, hogy nincs ilyen „deal”, ugyanakkor szerinte a NER oligarcháinak viselkedése nem azt mutatja, hogy tartanának egy közelgő, valódi vagyonfeltárástól.
Márki-Zay többek között Szijj László, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István életvitelét hozta fel példaként, majd azt írta:
ő nem bosszút akar, hanem „elévülésmentes igazságot”, hatékony nyomozást és jogállami következményeket.
Egy másik bejegyzésében már jóval közvetlenebb figyelmeztetést intézett a Tisza vezetéséhez. Azt írta:
ha nem lesz tevékeny megbánás és valamiféle reformáció, akkor valóban a TISZA hozza létre majd a saját ellenzékét, méghozzá nem a fideszesekből, hanem a Tisza-szavazókból.
Márki-Zay ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra is érdekelt a kormány sikerében, mert szerinte ha a kormány sikeres, akkor az ország is az. A politikus szerint ehhez azonban alázatra és a társadalom véleményének meghallására van szükség.
A jó szándékú kritikai hang mögött pedig nem kell egyből támadást látni, hanem féltést”
– írta, hozzátéve, hogy szerinte a magyar társadalom nem akar ismét csalódni.
Egy másik posztjában Márki-Zay már egyenesen Magyar Péterhez fordult. Azt állította, hogy amerre jár, a választók Unger Anna megválasztását „az elszámoltatás elárulásának” tekintik, és szerinte a Tisza körül egyre komolyabb az elégedetlenség. A politikus szerint a sajtó is egységesen szembemegy a döntéssel. Kifogásolta továbbá az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását, a legfőbb ügyész hivatalban maradását, valamint több korábbi döntést is.
Ezután Magyar Péter személyes felelősségét is felvetette.
Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akaratával - most vajon miért?”
– írta, majd arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy korrigáljon és változtasson.
Márki-Zay még azt is felvetette, hogy tüntetésekkel, lemondások követelésével és egy új, demokratikus ellenzék felépítésével kell kikényszeríteni a változást, mert szerinte az elszámoltatás nem várhat évekig.
A bejegyzés végén arra kérte Magyar Pétert, hogy „döntsön felelősen”. A politikus szerint most dől el, miként emlegeti majd a miniszterelnököt az utókor. Márki-Zay végül azt üzente Magyar Péternek, hogy vegye igénybe az általa eddig lenézett „óellenzék” segítségét, mert szerinte a későbbi alkotmányozás során az együttműködés amúgy is elkerülhetetlen lesz.