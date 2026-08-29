Váratlan helyen bukkant fel Magyar Péter

Nem mindennapi vendég érkezett a szekszárdi Aranykulacs kisvendéglőbe: Magyar Péter feltehetően Mohácsról Budapestre tartva állt meg egy kései ebédre vagy korai vacsorára – írja a Teol. A kormányfő egy kék Skoda Superbbel érkezett, amelyet egy fekete Mercedes kisbusz és egy Ford Explorer követett.

Magyar Péter feltehetően Mohácsról Budapestre tartva állt meg egy kései ebédre vagy korai vacsorára Szekszárdon (Fotó: Teol)

Magyar Péter körülbelül egy órát töltött a vendéglőben

A lap munkatársa délután öt óra körül figyelt fel a Nefelejcs közbe behajtó járművekre.

Magyar Péter munkatársaival és gyermekeivel érkezett, majd az Aranykulacs kisvendéglőt választotta.

Az étterem tulajdonosa, Schilling Péter megerősítette, hogy valóban a miniszterelnök járt náluk. Bár ő személyesen nem tartózkodott a vendéglőben, munkatársai beszámoltak neki a magas rangú vendég érkezéséről. A tulajdonos további részleteket nem osztott meg, elmondása szerint ugyanis a miniszterelnök és stábja nyugalmat és diszkréciót kért tőlük. Számukra mindig a vendég kérése az első – tette hozzá.