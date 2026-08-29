Váratlan helyen bukkant fel Magyar Péter

Nem mindennapi vendég érkezett a szekszárdi Aranykulacs kisvendéglőbe: Magyar Péter feltehetően Mohácsról Budapestre tartva állt meg egy kései ebédre vagy korai vacsorára – írja a Teol. A kormányfő egy kék Skoda Superbbel érkezett, amelyet egy fekete Mercedes kisbusz és egy Ford Explorer követett.
Magyar Péter körülbelül egy órát töltött a vendéglőben
A lap munkatársa délután öt óra körül figyelt fel a Nefelejcs közbe behajtó járművekre.
Magyar Péter munkatársaival és gyermekeivel érkezett, majd az Aranykulacs kisvendéglőt választotta.
Az étterem tulajdonosa, Schilling Péter megerősítette, hogy valóban a miniszterelnök járt náluk. Bár ő személyesen nem tartózkodott a vendéglőben, munkatársai beszámoltak neki a magas rangú vendég érkezéséről. A tulajdonos további részleteket nem osztott meg, elmondása szerint ugyanis a miniszterelnök és stábja nyugalmat és diszkréciót kért tőlük. Számukra mindig a vendég kérése az első – tette hozzá.
A beszámoló szerint Magyar Péter mintegy egy órát töltött a vendéglőben. Mivel egyetlen szekszárdi vagy Tolna vármegyei kormánypárti politikust sem láttak vele,
feltehetően családi vacsoráról lehetett szó.
A miniszterelnök gyermekei valamivel korábban elhagyták az asztalt, majd az utcában beszélgettek egymással és a stáb tagjaival. Magyar Péter később gyorsan beült a Skoda jobb hátsó ülésére, majd kíséretével együtt sietősen továbbindult.