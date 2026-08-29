Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Váratlan helyen bukkant fel Magyar Péter

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A miniszterelnök családja és munkatársai kíséretében tért be a szekszárdi Aranykulacs kisvendéglőbe. Magyar Péter körülbelül egy órát töltött az étteremben, amelynek munkatársaitól nyugalmat és diszkréciót kért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Pétermohácsteolszekszárdaranykulacsvendégminiszterelnökétterem

Nem mindennapi vendég érkezett a szekszárdi Aranykulacs kisvendéglőbe: Magyar Péter feltehetően Mohácsról Budapestre tartva állt meg egy kései ebédre vagy korai vacsorára – írja a Teol. A kormányfő egy kék Skoda Superbbel érkezett, amelyet egy fekete Mercedes kisbusz és egy Ford Explorer követett.

Magyar Péter
Magyar Péter feltehetően Mohácsról Budapestre tartva állt meg egy kései ebédre vagy korai vacsorára Szekszárdon (Fotó: Teol)

Magyar Péter körülbelül egy órát töltött a vendéglőben

A lap munkatársa délután öt óra körül figyelt fel a Nefelejcs közbe behajtó járművekre.

Magyar Péter munkatársaival és gyermekeivel érkezett, majd az Aranykulacs kisvendéglőt választotta.

Az étterem tulajdonosa, Schilling Péter megerősítette, hogy valóban a miniszterelnök járt náluk. Bár ő személyesen nem tartózkodott a vendéglőben, munkatársai beszámoltak neki a magas rangú vendég érkezéséről. A tulajdonos további részleteket nem osztott meg, elmondása szerint ugyanis a miniszterelnök és stábja nyugalmat és diszkréciót kért tőlük. Számukra mindig a vendég kérése az első – tette hozzá.

Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter mohácsi beszédére + fotók

A beszámoló szerint Magyar Péter mintegy egy órát töltött a vendéglőben. Mivel egyetlen szekszárdi vagy Tolna vármegyei kormánypárti politikust sem láttak vele,

feltehetően családi vacsoráról lehetett szó.

A miniszterelnök gyermekei valamivel korábban elhagyták az asztalt, majd az utcában beszélgettek egymással és a stáb tagjaival. Magyar Péter később gyorsan beült a Skoda jobb hátsó ülésére, majd kíséretével együtt sietősen továbbindult.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!