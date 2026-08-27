Csalódott kommentelők százai mentek neki Magyar Péternek az NVVH elnökjelölése után

Miután a parlament bizottsága a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének Unger Annát jelölte, egymás után jelentek meg a kritikus hozzászólások Magyar Péter közösségi oldalán.
Magyar Péter követői nem erre számítottak
Unger Anna jelölése láthatóan nem találkozott minden Tisza-szimpatizáns várakozásával. Több kommentelő azt kifogásolta, hogy miért nem Ligeti Miklós került a hivatal élére.
Nagyon sajnálom, hogy nem Ligeti Miklós lett megválasztva. Nem kérdés, hogy ő a legjobb jelölt. Nagyon csalódott vagyok, és gondolom, ezzel nem vagyok egyedül
– írta az egyik hozzászóló.
Más ennél is keményebben fogalmazott, és Magyar Pétert is számon kérte a döntés miatt:
Botrány Unger kinevezése. Semmi indok nincs arra, hogy miért őt választották Ligetivel szemben. Vagyis van. Egy báb kellett.
Volt, aki arról is beszámolt, hogy bár korábban a Tiszára szavazott, a döntést komoly csalódásként élte meg.
Hogy kerülhetett ki győztesen Unger Anna a pályázók közül? Rátok szavaztam, veletek is vagyok, de ez nagy csalódás...
– olvasható az egyik hozzászólásban.
A kommentelők között olyan is akadt, aki Unger Anna szakmai hátterét kifogásolta, és arra utalt, hogy szerinte a kinevezés inkább politikai, mint szakmai szempontokat követhet.
Egy elméleti politológus pont jó lesz kirakatnak...
– írta az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő szerint Unger Anna személye éppen a hivatal legfontosabb feladatát, az elszámoltatást és a vagyonvisszaszerzést hátráltathatja.
Sajnos Unger Anna személye az elszámoltatást és a vagyonvisszaszerzést inkább hátráltatni fogja, mint elősegíteni. A legalkalmatlanabb jelöltet sikerült megválasztani. Bízom a korrekcióban
– fogalmazott.
Nagyon nagy csalódás, hogy Unger Annát jelölik! Ha kicsit is számít a választó, akkor korrigál miniszterelnök úr!
– írták többen.
Hat igen, egy nem és egy tartózkodás
Mint az Origó beszámolt róla, a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága csütörtökön hat igen, egy nem és egy tartózkodás mellett döntött Unger Anna jelöléséről.
Unger Anna politológus, az ELTE Politikatudományi Intézetének kutatója. A jelölése kapcsán ugyanakkor már a bizottsági döntés előtt is vita alakult ki arról, hogy szakmai háttere mennyiben illeszkedik egy olyan hivatal vezetéséhez, amelynek egyik legfontosabb feladata az állami vagyon védelme és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése.