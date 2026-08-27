Csalódott kommentelők százai mentek neki Magyar Péternek az NVVH elnökjelölése után

Miután a parlament bizottsága a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének Unger Annát jelölte, egymás után jelentek meg a kritikus hozzászólások Magyar Péter közösségi oldalán.

Unger Annát jelölte az NVVH elnökének a Tisza-kormány, a kommentelők nekimentek Magyar Péternek (Forrás: Facebook)

Magyar Péter követői nem erre számítottak

Unger Anna jelölése láthatóan nem találkozott minden Tisza-szimpatizáns várakozásával. Több kommentelő azt kifogásolta, hogy miért nem Ligeti Miklós került a hivatal élére.

Nagyon sajnálom, hogy nem Ligeti Miklós lett megválasztva. Nem kérdés, hogy ő a legjobb jelölt. Nagyon csalódott vagyok, és gondolom, ezzel nem vagyok egyedül

– írta az egyik hozzászóló.

Más ennél is keményebben fogalmazott, és Magyar Pétert is számon kérte a döntés miatt:

Botrány Unger kinevezése. Semmi indok nincs arra, hogy miért őt választották Ligetivel szemben. Vagyis van. Egy báb kellett.

Volt, aki arról is beszámolt, hogy bár korábban a Tiszára szavazott, a döntést komoly csalódásként élte meg.

Hogy kerülhetett ki győztesen Unger Anna a pályázók közül? Rátok szavaztam, veletek is vagyok, de ez nagy csalódás...

– olvasható az egyik hozzászólásban.

A kommentelők között olyan is akadt, aki Unger Anna szakmai hátterét kifogásolta, és arra utalt, hogy szerinte a kinevezés inkább politikai, mint szakmai szempontokat követhet.

Egy elméleti politológus pont jó lesz kirakatnak...

– írta az egyik hozzászóló.

Egy másik kommentelő szerint Unger Anna személye éppen a hivatal legfontosabb feladatát, az elszámoltatást és a vagyonvisszaszerzést hátráltathatja.

Sajnos Unger Anna személye az elszámoltatást és a vagyonvisszaszerzést inkább hátráltatni fogja, mint elősegíteni. A legalkalmatlanabb jelöltet sikerült megválasztani. Bízom a korrekcióban

– fogalmazott.

Nagyon nagy csalódás, hogy Unger Annát jelölik! Ha kicsit is számít a választó, akkor korrigál miniszterelnök úr!

– írták többen.

Hat igen, egy nem és egy tartózkodás

Mint az Origó beszámolt róla, a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága csütörtökön hat igen, egy nem és egy tartózkodás mellett döntött Unger Anna jelöléséről.