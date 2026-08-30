Magyar Péter nem enged a nyomásnak, lezártnak tekinti az Unger Anna körüli vitát

Magyar Péter vasárnapi Facebook-bejegyzésében vette számba a Tisza-kormány első 110 napjának eredményeit, majd részletesen megvédte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetéséről hozott döntést. A miniszterelnök szerint nem a közvélemény feladata eldönteni, hogy egy-egy vezetői pozícióra kit nevezzenek ki, ezért a kritikák ellenére sem változtatnak az Unger Anna személyével kapcsolatos döntésen.

Magyar Péter lezártnak tekinti az Unger Anna kinevezése körül kialakult vitákat (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter nem tartja fontosnak a társadalmi egyeztetést

Magyar Péter bejegyzése elején azt hangoztatta, hogy büszke a Tisza-kormány első 110 napjára. Felsorolása szerint több mint száz vállalást teljesítettek, hazahoztak 6000 milliárd forintnyi uniós forrást, ezermilliárd forinttal javították a költségvetés helyzetét, és csaknem 3000 milliárd forint közvagyont szereztek vissza.

Magyar Péter szerint a kormány rekordidő alatt hozta létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amelyet Európa egyik legerősebb korrupcióellenes intézményeként jellemzett.

Azt írta, hogy a Tisza soha nem vállalta, hogy minden vezetői pozíció betöltéséről a közvéleménnyel szavaztatja meg a jelölteket.

A miniszterelnök szerint egy kormány vagy parlament felelőssége annak eldöntése, hogy ki a legalkalmasabb egy adott tisztségre.

Nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt, hanem azé, aki kinevezi”

– fogalmazott.

Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a „demokrácia újratanulása” során lehetnek személyes csalódások, de szerinte a közvetett képviselet lényegét is meg kell érteni.

Úgy vélte, ha minden kinevezésről, jogszabályról, költségvetésről vagy adóról közvetlenül a közvélemény döntene, az ország kormányozhatatlanná válna.

Nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés”

– jelentette ki.

A miniszterelnök szerint a Tisza képviselői négy évre vállaltak szolgálatot, és minden döntésüket ennek tudatában hozzák meg, akkor is, ha az adott pillanatban az nem népszerű. Magyar Péter a vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban azt írta, hogy minden szükséges döntést meg fognak hozni, és a büntetőeljárások gyorsítása érdekében a jogszabályokat is módosítják. Ugyanakkor szerinte a jogállami keretekre is ügyelniük kell.