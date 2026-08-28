Fellázadtak a Tisza-szavazók Unger Anna megválasztása után

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, pénteken az Országgyűlés Unger Annát választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Magyar Péter döntését ugyanakkor még a Tisza-frakció sem támogatta egyhangúlag, a párt közösségi oldalain pedig valóságos kommentháború robbant ki. A magukat korábbi Tisza-szavazóknak és támogatóknak valló hozzászólók közül többen csalódottságuknak és dühüknek adtak hangot.

Unger Anna miatt szétszedik Magyar Pétert a Tisza-szavazók (Forrás: Facebook/Mandula Viktor)

„Itt a vége a Tiszának”

A Tisza-szavazók egy része egyáltalán nem rejtette véka alá, mit gondol Unger Anna megválasztásáról.

Többen úgy vélték, Magyar Péter figyelmen kívül hagyta saját támogatóinak akaratát, mások már a párt népszerűségének zuhanását jósolták.

A hozzászólások között egyebek mellett ilyen reakciók jelentek meg:

„Én itt fejeztem be, kedves Magyar Péter.”

„Eddig még semmi sem úgy van, ahogy ígérte a Tisza-kormány.”

„Sajnáljuk, innentől kezdve a Tisza Párt nem érdekel!”

„Akartok ti egyáltalán elszámoltatni valakit?”

„Vissza fogom vonni a támogatásomat, csalódtam!”

„Ezzel befejeztem a Tiszát.”

„Csőd. A frakció csődje és MP csődje. Meg vagyok semmisülve.”

„Itt a vége a Tiszának.”

„Viszlát, Tisza, sajnálom, nem erre szavaztam!”

„Számomra vége a Tiszának. MP szembe ment a népakarattal. Ennyi volt!”

„Hatalmas csalódás! Filmszínház egyre inkább!”

„Oda a Tisza népszerűségének. Bemegy 50 százalék alá Unger megválasztása miatt.”

Az egyik hozzászóló különösen élesen fogalmazott: szerinte a Tisza vezetése semmibe vette a választók véleményét, holott a politikusoknak az embereket kellene szolgálniuk. Mások azt kifogásolták, hogy Unger Anna helyett Ligeti Miklóst, egy jelentős jogi és korrupcióellenes tapasztalattal rendelkező szakembert kellett volna megválasztani.