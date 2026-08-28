Fellázadtak a Tisza-szavazók Unger Anna megválasztása után

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, pénteken az Országgyűlés Unger Annát választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Magyar Péter döntését ugyanakkor még a Tisza-frakció sem támogatta egyhangúlag, a párt közösségi oldalain pedig valóságos kommentháború robbant ki. A magukat korábbi Tisza-szavazóknak és támogatóknak valló hozzászólók közül többen csalódottságuknak és dühüknek adtak hangot.
„Itt a vége a Tiszának”
A Tisza-szavazók egy része egyáltalán nem rejtette véka alá, mit gondol Unger Anna megválasztásáról.
Többen úgy vélték, Magyar Péter figyelmen kívül hagyta saját támogatóinak akaratát, mások már a párt népszerűségének zuhanását jósolták.
A hozzászólások között egyebek mellett ilyen reakciók jelentek meg:
- „Én itt fejeztem be, kedves Magyar Péter.”
- „Eddig még semmi sem úgy van, ahogy ígérte a Tisza-kormány.”
- „Sajnáljuk, innentől kezdve a Tisza Párt nem érdekel!”
- „Akartok ti egyáltalán elszámoltatni valakit?”
- „Vissza fogom vonni a támogatásomat, csalódtam!”
- „Ezzel befejeztem a Tiszát.”
- „Csőd. A frakció csődje és MP csődje. Meg vagyok semmisülve.”
- „Itt a vége a Tiszának.”
- „Viszlát, Tisza, sajnálom, nem erre szavaztam!”
- „Számomra vége a Tiszának. MP szembe ment a népakarattal. Ennyi volt!”
- „Hatalmas csalódás! Filmszínház egyre inkább!”
- „Oda a Tisza népszerűségének. Bemegy 50 százalék alá Unger megválasztása miatt.”
Az egyik hozzászóló különösen élesen fogalmazott: szerinte a Tisza vezetése semmibe vette a választók véleményét, holott a politikusoknak az embereket kellene szolgálniuk. Mások azt kifogásolták, hogy Unger Anna helyett Ligeti Miklóst, egy jelentős jogi és korrupcióellenes tapasztalattal rendelkező szakembert kellett volna megválasztani.
Hiába mentegetőzött, csak rontott a helyzeten
Magyar Péter a közösségi oldalán próbálta megmagyarázni Unger Anna megválasztását, bejegyzésével azonban csak még nagyobb kommentcunamit indított el. A miniszterelnök azt írta:
Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk. Az úgynevezett szakértő pedig a Miniszterelnökségtől kér adatokat, miközben az Országgyűlés járt el…”
A magyarázat láthatóan nem nyugtatta meg a csalódott támogatókat. Egy kommentelő ezt írta:
Nem elegáns ez a poszt Péter. És sajnos a közfelháborodás sem véletlen…”
Magyar Péter az FBI vezetőjével példálózott, de ismét melléfogott
Nem Unger Anna megválasztása volt Magyar Péter egyetlen kínos ügye pénteken. A miniszterelnök újságírók előtt igyekezett válaszolni azokra a kritikákra, amelyek szerint az NVVH frissen megválasztott elnöke nem rendelkezik jogi végzettséggel.
Magyar Péter védekezésként az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda vezetőjét hozta fel példaként, és azt állította, hogy Kash Patel sem jogász. Az FBI hivatalos életrajza szerint Patel jogi doktori diplomát szerzett, és nemzetközi jogi képzésen is részt vett.