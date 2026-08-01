Magyar Péter végre válaszolt az Origónak

Top5: rekordalacsony vízállások, aszály, hőhullám, búcsú Pakstól

A héten elkezdődött a nyár második – tartósnak ígérkező – hőhulláma, rendkívüli készültséget kellett elrendelni az aszály miatt, rekordalacsony vízállást mértek a magyar folyókon, amelyek medréből meglepő dolgok kerültek elő.

A Duna vízszintje olyan alacsonyra süllyedt, hogy története folyamán először le kell állítani a paksi atomerőművet, amely onnan veszi a hűtővizet. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón közölte, hogy jövő hét közepén teljesen leáll az atomerőmű, a kieső energiamennyiséget jórészt importból lehet pótolni, nukleáris veszély nincs. A miniszterelnök mindenkitől önkorlátozást kért, a nagyfogyasztóknak pedig megüzente: ha nem fogják vissza magukat, végső esetben a kormány fogja meghatározni, mely területeket fognak sorra lekapcsolni.

Magyar Péter miniszterelnök Nagy László, az erőmű műszaki igazgatóhelyettesére figyel – Fotó: Mediaworks

Magyar Péter a kialakult helyzetért az előző kormányt tette felelőssé, a Fidesz pedig úgy reagált: a vízállás hetekre előre jelezhető, politikai színház, Hungaroring-látogatás és posztgyártás helyett el kellene kezdeni kormányozni.

A rendkívüli helyzetben tartott sajtótájékoztatón Magyar Péternek hivatalba lépése óta először tehetett fel kérdést az Origo – Paks II esetleges felülvizsgálatával kapcsolatban –, amelyre a miniszterelnök azt válaszolta: Magyarország túlzottan kitett az orosz energiaforrásoknak, a szuverenitás védelmében bővíteni kell az energiamixet, az orosz segítség pedig drága, ezért kivizsgáltatja, miért kellett például egy orosz–magyar vállalatot megbízni, hogy megvegyen egy szivattyúrendszert, miközben a Roszatomnak nincs köze Paks I-hez.

Top4: Magyar Péter egyetlen intésére elnémították Hankó Balázst

A parlament hétfői rendkívüli ülésén Hankó Balázs fideszes képviselő kért szót személyes érintettség miatt. A volt kulturális miniszter számon kérte Magyar Pétert, amiért börtönbe akarja záratni az NKA-ügy miatt, ami az ellenzéki politikus szerint „koholt vádak alapján folyó koncepciós eljárás”. Hankótól ekkor elvették a szót, a Fidesz és a KDNP frakciója pedig tiltakozásul kivonult az ülésteremből. Bóka János újdonsült Fidesz-frakcióvezető rögtönzött sajtótájékoztatóján azt mondta: szégyen és gyalázat, mivé lett az Országgyűlés.