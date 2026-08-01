Magyar Péter végre válaszolt az Origónak

Top5: rekordalacsony vízállások, aszály, hőhullám, búcsú Pakstól
A héten elkezdődött a nyár második – tartósnak ígérkező – hőhulláma, rendkívüli készültséget kellett elrendelni az aszály miatt, rekordalacsony vízállást mértek a magyar folyókon, amelyek medréből meglepő dolgok kerültek elő.
A Duna vízszintje olyan alacsonyra süllyedt, hogy története folyamán először le kell állítani a paksi atomerőművet, amely onnan veszi a hűtővizet. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón közölte, hogy jövő hét közepén teljesen leáll az atomerőmű, a kieső energiamennyiséget jórészt importból lehet pótolni, nukleáris veszély nincs. A miniszterelnök mindenkitől önkorlátozást kért, a nagyfogyasztóknak pedig megüzente: ha nem fogják vissza magukat, végső esetben a kormány fogja meghatározni, mely területeket fognak sorra lekapcsolni.
Magyar Péter a kialakult helyzetért az előző kormányt tette felelőssé, a Fidesz pedig úgy reagált: a vízállás hetekre előre jelezhető, politikai színház, Hungaroring-látogatás és posztgyártás helyett el kellene kezdeni kormányozni.
A rendkívüli helyzetben tartott sajtótájékoztatón Magyar Péternek hivatalba lépése óta először tehetett fel kérdést az Origo – Paks II esetleges felülvizsgálatával kapcsolatban –, amelyre a miniszterelnök azt válaszolta: Magyarország túlzottan kitett az orosz energiaforrásoknak, a szuverenitás védelmében bővíteni kell az energiamixet, az orosz segítség pedig drága, ezért kivizsgáltatja, miért kellett például egy orosz–magyar vállalatot megbízni, hogy megvegyen egy szivattyúrendszert, miközben a Roszatomnak nincs köze Paks I-hez.
Top4: Magyar Péter egyetlen intésére elnémították Hankó Balázst
A parlament hétfői rendkívüli ülésén Hankó Balázs fideszes képviselő kért szót személyes érintettség miatt. A volt kulturális miniszter számon kérte Magyar Pétert, amiért börtönbe akarja záratni az NKA-ügy miatt, ami az ellenzéki politikus szerint „koholt vádak alapján folyó koncepciós eljárás”. Hankótól ekkor elvették a szót, a Fidesz és a KDNP frakciója pedig tiltakozásul kivonult az ülésteremből. Bóka János újdonsült Fidesz-frakcióvezető rögtönzött sajtótájékoztatóján azt mondta: szégyen és gyalázat, mivé lett az Országgyűlés.
Takács Péter fideszes képviselő másnap videóban mutatta be, hogy az ideiglenes házelnök, Hallerné Nagy Anikó Magyar Péter egyetlen intésére megvonta a szót Hankó Balázstól. Arról is videóösszeállítás készült, hogy Magyar Péter hogyan zavarja meg az ellenzéki felszólalásokat állandó bekiabálásokkal és gúnyolódásokkal. Takács Péter és Magyar Péter külön is összezörrent: kölcsönös ajándékozással próbálták egymást megtrollkodni, aminek nem lett jó vége.
Top3: Magyar Péter mentelmi jogáról döntöttek
Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként feljelentette Magyar Pétert, miután a Tisza elnöke a Facebookon a fideszes politikus szerint valótlan állításokat fogalmazott meg a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban. Mivel magánvádas ügyről volt szó, a parlament mentelmi bizottsága egyhangúlag a miniszterelnök mentelmi jogának fenntartását javasolta. Az ügy végül el sem jutott a parlamentig, mert Szijjártó a feljelentését időközben visszavonta.
Mint megírtuk, Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése már más ügyben is felmerült. Június elején a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a legfőbb ügyészhez, hogy kezdeményezze az Országgyűlés elnökénél a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését az úgynevezett diszkóbotránnyal összefüggésben. Az eljárás az egyik belvárosi szórakozóhelyen történt telefonlopás gyanúja miatt indult, és korábban az ügyészség az európai parlamenti mentelmi jog felfüggesztését is indítványozta, amit azonban az Európai Parlament nem hagyott jóvá.
Top2: Rendőrök a Terror Háza múzeumnál
Névtelen feljelentés alapján három rendőr jelent meg még szombat este a Terror Háza Múzeumban, mert a bejelentő szerint iratmegsemmisítés zajlott az épületben. Schmidt Mária főigazgató úgy vélte, az intézkedés célja a megfélemlítés lehetett. Az egyenruhások távoztak, miután meggyőződtek arról, hogy az őrökön kívül senki sem tartózkodik az épületben.
A parlament egyébként a héten döntött az új Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal megalakulásáról, amelynek vezetője Magyar Péterével megegyező fizetésre számíthat, az intézmény pedig többek szerint aggályosan széles jogosítványokat kap a közvagyon vizsgálatára és a büntetőeljárásokban való fellépésre. Nemcsak adatokat kérhet be és helyszíni ellenőrzéseket tarthat, hanem az együttműködés megtagadása esetén magánszemélyekre akár 50 millió, szervezetekre pedig akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat.
Top1: Ezeket a megszorításokat várják Magyar Péter kormányától
Brüsszel után most egy nemzetközi szervezet fogalmazott meg súlyos következményekkel járó javaslatokat Magyarország számára, amelyek komoly hatással lehetnek a magyar családokra és vállalkozásokra. A Tisza-kormány az OECD ajánlásai alapján olyan intézkedésekkel szembesülhet, mint a 13. és 14. havi nyugdíj korlátozása, az adórendszer átalakítása és az árszabályozások kivezetése. Az ajánlási lista egyes elemein már el is kezdett dolgozni a Tisza-kormány.
Magyar Péter a héten dezinformációnak nevezte, hogy az energiaellátási helyzettel a rezsicsökkentés kivezetését akarnák előkészíteni, és azt is cáfolta, hogy megszorításokra lenne szükség a paksi atomerőmű kiesése miatt, ami havonta 50 milliárd forint pluszkiadást jelent az államkasszának.