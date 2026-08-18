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Tisza Párt

A Margitsziget a Tisza Párt játszótere lesz a nemzeti ünnepen

10 perce
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Magyar Péter miniszterelnök felhívást tett közzé saját szimpatizánsai számára. A miniszterelnök a nemzeti ünnep alkalmából minden Tisza Sziget-tagot vár a Margitszigeten, hogy egyeztessék iránytűjüket. A program azonban csak nekik és nekik is csak előzetes regisztrációval érhető el.
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Tisza Pártaugusztus 20Magyar Péter

A Tisza Sziget-tagok számára zárt körű rendezvénnyel készül a kormány. A Margitszigeten egész napos programok várják a kormánypárt híveit, azonban rajtuk kívül senki mást. Ráadásul még nekik is előzetesen regisztrálni kell – derült ki Magyar Péter friss videójából

Magyar Péter minden kormánypárti szavazót vár a zártkörű bulira a Margit-szigeten
Magyar Péter minden kormánypárti szavazót vár a zártkörű bulira a Margit-szigeten
 Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Mint ti is látjátok, tapasztaljátok, a 100 napja az országot vezető Tisza-kormány óriási munkában van. Olyan rendkívüli feladatokkal is meg kell birkóznunk, mint a kritikus energetikai és vízhelyzet. Nemrég értem vissza Paksról, és jó érzés azt látni, hogy több száz szakember összehangolt munkájának köszönhetően jó eséllyel meg tudjuk őrizni a két jelenleg is üzemelő turbina működőképességét. Kedves barátaim, a ti munkátoknak is, illetőleg sokunk összefogásának köszönhető, hogy most az ország rendbetételén a hazánk felemelkedéséért dolgozhatunk

– fogalmazott a videóban Magyar Péter miniszterelnök. 

A miniszterelnök szerint az áprilisi választási győzelemnek az egyik legnagyobb tanulsága az összefogás volt. „Ezt pedig szeretnék augusztus 20-án is megünnepelni. Pár hónap alatt közösen már látható eredményeket értünk el a működő és emberséges Magyarország felé vezető úton” – fogalmazott. 

A miniszterelnök épp ezért közös ünneplésre hívta a Tisza Sziget tagjait a margitszigeti Nagyrétre. „Várunk benneteket az államalapítás ünnepén délelőtt 11 órától egészen délután 5 óráig. Ezt a különleges programot kizárólag Tisza Sziget tagoknak és a közvetlen családtagjaik számára szervezzük. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött” – fogalmazott Magyar Péter. Ezután a miniszterelnök jelezte, hogy a közös beszélgetés mellett regionális sátrakkal is várják a résztvevőket a Nagyréten, és egész napos gyermekprogramot is szerveznek. 

Kérjük, lehetőség szerint hozzatok magatokkal ételt és italt, mi pedig közösségformáló programokkal és érdekes beszélgetésekkel készülünk. Javasoljuk, hogy a Sziget találkozó után keressünk olyan pontokat a gyönyörű fővárosunkban, ahonnan az újszerű esti program a legjobban látható. Mi már nagyon várjuk a találkozást. Gyertek el mindannyian. A részletekkel kapcsolatban keressétek a Tiszavilág alkalmazást. Bízom benne, hogy hamarosan találkozunk a rendszerváltás utáni első közös nemzeti ünnepünkön. Együtt indultunk, együtt győztünk és együtt folytatjuk a munkát a szeretett hazánkért, Magyarországért

– zárta bejelentkezését Magyar. 

 

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