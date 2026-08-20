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kormány

Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek díjazását

1 órája
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Új szabályokkal korlátozza a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek létszámát és díjazását, valamint a vezető állású munkavállalók fizetését és prémiumát. A szerdán este megjelent kormányhatározat három komplexitási kategóriába sorolja az érintett társaságokat.
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kormányalacsony komplexitásútársaság

Magas komplexitású társaságoknál az igazgatóság legfeljebb öt, közepes és alacsony komplexitású cégeknél pedig legfeljebb három tagból állhat. A felügyelőbizottság magas komplexitás esetén legfeljebb hat-, közepes és alacsony komplexitásnál pedig háromtagú lehet.

Állami cégek: maximálta a kormány a vezetők díjazását és fizetését
Állami cégek: maximálta a kormány a vezetők díjazását és fizetését Fotó: Mediaworks

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökének díjazása magas komplexitású cégnél legfeljebb a mindenkori minimálbér háromszorosa, közepes kategóriában a kétszerese, alacsony komplexitású társaságnál pedig a minimálbér egyszerese lehet.

Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásának felső határa magas komplexitás esetén a minimálbér kétszerese, közepes kategóriában másfélszerese, alacsony komplexitású cégnél pedig a minimálbér 0,75-szöröse.

A politikai felsővezetők az igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagságért nem kaphatnak díjazást, míg a szakmai felsővezetők a meghatározott díjazás felére jogosultak.

A vezetők fizetését és prémiumát is korlátozzák

A vezető állású munkavállalók maximális bruttó havi alapbére magas komplexitású vállalatoknál a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi átlagbér 4,94-szerese, közepes komplexitású cégeknél 4,53-szorosa, alacsony komplexitású társaságoknál pedig 4,12-szerese lehet.

A vezetők éves alapbérük legfeljebb 20 százalékát kaphatják meg prémiumként. Veszteséges vállalat esetén a prémium kifizetése előtt a kormányt is tájékoztatni kell.

Indokolt esetben ugyanakkor a kormány a meghatározott kereteknél magasabb alapbért és prémiumot is megállapíthat.

A kormányhatározat augusztus 20-án lép hatályba.

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