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Magyar Péter

Magyar Péter döntött az MCC sorsáról, az állam veszi át a vagyont

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Augusztus végén jelentősen megváltozik három, eddig különleges jogállásban működő alapítvány helyzete Magyarországon. Az MCC mögött álló Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány jelenlegi kekva-formája is megszűnik.
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Magyar PétermccKEKVAalapítvány

Augusztus 31-től a Mathias Corvinus Alapítvány (MCC) és másik két alapítvány közfeladatait, valamint az állami eredetű vagyont az állam veszi át – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ez nem jelenti azt, hogy az érintett szervezetek, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány a jövőben semmilyen formában nem működhetnek tovább: más szervezeti keretek között gyűjthetnek támogatást és szervezhetnek programokat.

A kormány az MCC mellett a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó alapítvány állami vagyonát is átveszi, programjaik más formában folytatódhatnak.
A kormány az MCC mellett a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó alapítvány állami vagyonát is átveszi, programjaik más formában folytatódhatnak (A képen Magyar Péter miniszterelnök) Fotó: Mediaworks

Megszűnik az MCC különleges státusza

Magyar Péter közölte, hogy a különleges kekva-státusz, a hozzá kapcsolódó állami finanszírozás és az állami vagyon feletti rendelkezés ér véget.

A miniszterelnök külön kitért a Mathias Corvinus Collegiumra. Felidézte, hogy az MCC alapítványa korábban megkapta a Mol és a Richter részvényeinek 10-10 százalékát, 2020-ban pedig további több mint 130 milliárd forint közpénz és több állami ingatlan került hozzá. Magyar Péter elmondása szerint

a Batthyány Lajos Alapítvány 2022 és 2026 között közel 66 milliárd, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány pedig közel 25 milliárd forint állami támogatást kapott.

A kormányfő azt mondta, hogy az oktatási, kutatási, klímavédelmi, kulturális és közösségi feladatokat továbbra is ellátják, az eddigi alapítványi konstrukciót azonban felszámolják.

Az Alkotmánybíróság döntött a kekvák ügyében

Mint megírtuk, az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az Alaptörvény tizenhatodik módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis az úgynevezett kekvákkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Az Alkotmánybíróság az ügyben megállapította a hatásköre hiányát, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza.

 

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