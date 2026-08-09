Döntött a KDNP, pályázaton választja ki delegáltját a Médiatanácsba

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) pályázati úton választja ki delegáltját a Médiatanácsba – közölte a KDNP ügyvezető alelnöke vasárnap. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta: várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek.

Latorcai Csaba közölte, a KDNP pályázati úton választja ki delegáltját a Médiatanácsba (Forrás: Facebook)

A felhívás szerint a Médiatanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar kereszténydemokrácia alapelveit, értékeit, így különösen

a keresztény értékrend és kultúra,

a hagyományos családmodell,

a nemzeti identitás és szuverenitás,

valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét.

Miután a Médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon képviseli. Latorcai Csaba hangsúlyozta: azért döntöttek a pályázat meghirdetése mellett, mert valódi transzparenciát szeretnének megvalósítani és nem úgy eljárni, ahogy a Tisza Párt köztársasági elnököt keresett. A részletek elérhetők a KDNP honlapján.

Mi az a Médiatanács?

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve. A testület elnökét és négy tagját az Országgyűlés választja meg kilenc évre. A Médiatanács és tagjai csak a törvénynek vannak alárendelve, és tevékenységük körében nem utasíthatók. A Médiatanács az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja.

Feladata ellenőrzi, hogy a rádiók, televíziók és más médiaszolgáltatók a médiára vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működjenek.