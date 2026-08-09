Meghalt Gajdos László minisztériumának egyik főosztályvezetője

Tragikus balesetben elhunyt Janza Benedek, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium egyik főosztályvezetője – tudatta közösségi oldalán Gajdos László. A tárca vezetője a közösségi oldalán fejezte ki mély részvétét az elhunyt családja felé.

„Benedek halála mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség. Kiváló szakember volt, aki a mindennapokban példás elhivatottsággal, magas szintű tudással és fáradhatatlan munkabírással vezette a főosztályt. Egy fiatal, életerős, mindig segítőkész kollégát és egy gondoskodó édesapát veszítettünk el, akinek emléke és munkája kitörölhetetlen nyomot hagy a minisztérium közösségében” – fogalmazott, majd hangsúlyozta:

személyesen és a tárca teljes kollektívája nevében is a család mellett állnak, és minden szükséges segítséget megadnak számukra.

Gajdos László azt írta, hogy a minisztérium a továbbiakban saját halottjának tekinti Janza Benedeket.

A tárcavezető a bejegyzése alatt megosztotta egy augusztus 5-i baleset hírét, amely szerint meghalt egy kerékpáros, akinek egy autó ütközött neki a III. kerületben. Egy autós a Bécsi úton haladt az Árpád híd irányába, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szembejövő kerékpárossal, majd egy autóbusszal.