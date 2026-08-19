Szavazással döntöttek a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeiről szerdán. A Közszolgálati Tanács közleménye szerint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénynek megfelelően a tanács lefolytatta a Független Közmédia Testület tagjainak jelölési eljárását.

Megvan a három jelölt a Független Közmédia Testület médiaszakmai helyeire (Forrás: Facebook)

A médiaszakmai szervezetek által érvényesen jelöltek meghallgatásra szerdán került sor a Közszolgálati Tanács kibővített ülésén, ahol a közmédia szakszervezeteinek két delegáltja szavazati, a jelölőszervezetek képviselői tanácskozási joggal vettek részt.

A meghallgatáson a Közszolgálati Tanács tagjai és a közmédia szakszervezeteinek képviselői titkosan szavaztak. A szavazás eredményeképpen a három legtöbb szavazatot

Bayer Judit médiajogász, kutató,

Sükösd Miklós szociológus, médiakutató

és Kollár Árpád költő, irodalomszervező kapta.

A három jelölt nevét a Közszolgálati Tanács megküldi az Országgyűlés művelődési bizottságának. A parlament házbizottságának július végi döntése szerint augusztus 31-én is rendkívüli ülést tart az Országgyűlés. A rendkívüli ülésen – amelyet a Tisza-frakció tagjainak egyötöde kezdeményezett – a Független Közmédia Testület tagjairól és elnökéről döntenek.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény alapján a Független Közmédia Testület működése személyi feltételeinek a megteremtéséért az Országgyűlés a felelős, és a parlament egyenkénti szavazással 9 tagot választ a testületbe. A képviselőcsoportok által jelölt 6 tag megbízatása 4 évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig terjedő időtartamra, míg a médiaszakmai szervezetek által jelölt 3 tag megbízatása 2 évre szól. A képviselőcsoportok által jelölhető 6 tag közül 3 tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki országgyűlési képviselőcsoportok jelölnek.