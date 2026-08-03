Megye vagy vármegye? - ezt gondolja az utca embere - videó

Törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, amely szerint a vármegyéket ismét megyének, a főispánokat pedig kormánymegbízottnak neveznék. A változás csak az elnevezéseket érintené, a közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei nem módosulnának. A javaslatot sokan kritizálták, de van aki örül, hogy ismét megyék lehetnek a vármegyék helyett.

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Már július elején is felmerült a vármegyék megyékre történő átnevezése. Amint megírtuk, a változtatás jelentős adminisztrációval járna: a 2023-as átálláskor több mint kétszáz jogszabályt, számos intézménynevet, hivatali dokumentumot, bélyegzőt, táblát és informatikai rendszert módosítottak. Ha vármegyék helyett ismét megyék lesznek, akkor ezt a folyamatot kell ismét végigcsinálni. Megye vagy vármegye? Vármegyék helyett újra megyék lehetnek Fotó: Facebook/Gajdos László

A módosítást sokan kritizálták. A közösségi médiában kommentelők közül sokan a történelmi hagyományok felszámolását, felesleges pénzkidobást és helytelen politikai prioritásokat emlegetnek. Többen arra is emlékeztettek, hogy a vármegye elnevezést korábban a kommunista rendszer szüntette meg, ezért szerintük elfogadhatatlan annak ismételt eltörlése. A vármegye történelmi elnevezését 2023. január 1-jén állították vissza, a megye kifejezés pedig 1950-től vált hivatalossá.

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