Menczer Tamás vizsgálatot kért saját maga ellen Ruff Bálinttól

Menczer Tamás Facebook-bejegyzésben reagált Ruff Bálintnak, aki a korábbi fideszes képviselők választókerületeiben működő civil szervezetek támogatásai kapcsán vizsgálódik. A politikus szerint az előző ciklusban a választókörzetében működő civil szervezetek nagyságrendileg egymilliárd forint támogatást kaptak, és ezek közül sok valóban kapcsolatban állt vele – éppen ezért azt követeli, hogy vizsgálják meg őt is.

Menczer Tamás vizsgálatot kért Ruff Bálinttól saját maga ellen (Fotó: Fidesz Sajtó)

Menczer Tamás: Vizsgálatot követelek magam ellen!

Menczer Tamás szerint a támogatott szervezetekkel való kapcsolata nem titok, hiszen számos helyi közösséggel, nemzetiségi, vallási, sport- és kulturális szervezettel dolgozott együtt az elmúlt években. Ezek között olyanok is vannak, amelyekkel játszóterek építésében vagy más helyi fejlesztésekben dolgoztak együtt.

Menczer Tamás ezért azt üzente Ruff Bálintnak, hogy ha a civil szervezetekhez fűződő kapcsolatát akarja vizsgálni, akkor tegye meg.

Várom a vizsgálatot, Ruff Bálint, mert ezek a szervezetek, ezek az emberek mind kötődnek hozzám, szeretem őket. Talán ők is engem”

– írta, hozzátéve: azt kéri, hogy a vizsgálat miatt ne vegzálják a helyi szervezeteket.

Menczer szerint a Tisza minden fideszes politikust tolvajnak próbál beállítani, miközben szerinte a korábbi képviselők a választókerületükben élőkért dolgoztak.

Menczer Tamás szerint 222 millió forintot vett el a Tisza

Menczer Tamás bejegyzésében egy konkrét támogatási ügyet is felhozott. Állítása 222 millió forintot vettek el a budakörnyéki, konkrétan az ürömi és a csobánkai emberektől.

A politikus szerint ezt a pénzt még ő tárgyalta le az Orbán-kormánnyal, és a forrást utcák, valamint a sportpálya rendbetételére különítették el. Menczer szerint

a Tisza kormányra kerülése után a tiszás képviselő és a kormány első lépése volt a pénz elvétele,

ezért Ruff Bálintot és Bujdosó Andrea tiszás képviselőt arra szólította fel, hogy adják vissza a helyieknek a pénzt.

A Tisza nem hoz, hanem visz. Ilyen az érkezés a tiszás színházból a valóságba. Adjátok vissza az ürömiek és a csobánkaiak pénzét!”

– fogalmazott.