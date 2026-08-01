A hőség miatt lassabban járnak a metrók és a villamosok, hosszabb menetidő várható

Új, megnövelt menetidejű menetrendeket jelentett be Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hosszabb menetidő azért szükséges, mert így Budapest kevesebb energiát használ. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni.
A főpolgármester utalva az ország energiatermelési képességének visszaesésére elmondta: az ilyen megfeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat. Karácsony Gergely beszámolt róla, hogy áttekintették a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégekkel, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek.
A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak.
Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni
– ismertette. Hozzátette: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd.
Nemcsak a menetrend módosításával akarnak spórolni
A főpolgármester már tegnap bejelentette, hogy Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Karácsony Gergely arra utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel rá a Paksi Atomerőmű leállása esetén, hogy ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Valamint arra kérte az embereket, hogy a díszkivilágított magánépületek tulajdonosai is kapcsolják le a világítást. Ez a közvilágítást nem érinti – tette hozzá.
A városvezető szerint ezzel a lépéssel jelentős energiát lehet megspórolni a kritikus időszakban.
Már a hétvégén teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet
A kormány is spórolásra kérte az embereket. A miniszterelnök délelőtt újabb bejelentést tett a jelenleg kialakult helyzettel kapcsolatban. Miután tegnap éjszakáig ülésezett a védelmi munkacsoport, Magyar Péter közölte: új rendelet lép életbe a korlátozásokról. Várhatóan már a hétvégén leállítják a Paksi Atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, és az áram- és vízfogyasztásban is korlátozásokra van szükség a kormányfő szerint.
A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt
a Mavir, a rendszerirányító életbe léptette az energiarendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.
Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kért a kormány a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól, a lakosságtól pedig a fogyasztás átütemezését.
– Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendők. Ezért a mai napon új kormányrendeletet léptetünk hatályba a korlátozások rendjéről – jelentette be Magyar Péter. Majd ismertette: a rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. Aki vállalást tesz, és nem tartja be, szankcióra számíthat. Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után
kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.
Otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült – ígérte a kormányfő.