A hőség miatt lassabban járnak a metrók és a villamosok, hosszabb menetidő várható

Új, megnövelt menetidejű menetrendeket jelentett be Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hosszabb menetidő azért szükséges, mert így Budapest kevesebb energiát használ. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy évtizedek óta nem nézett szembe akkora kihívással a magyar villamosenergia-ellátás, mint amire a következő napokban kell felkészülni.

Új menetrendet vezetnek be a hőség miatt a fővárosban (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A főpolgármester utalva az ország energiatermelési képességének visszaesésére elmondta: az ilyen megfeszített helyzetben minden, önmagában kisebbnek látszó energiamegtakarításra szükség van ahhoz, hogy elkerülhessük a komolyabb ellátási zavarokat. Karácsony Gergely beszámolt róla, hogy áttekintették a fővárosi közösségi közlekedést működtető szakcégekkel, mivel tudnak hozzájárulni az energiatakarékossághoz úgy, hogy ebből az utasok minél kevesebbet érzékelhessenek.

A metró- és a villamosvonalakon olyan menetrendet vezetnek be, amiben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak.

Ez néhány perccel ugyan megnöveli a menetidőt, de napi szinten 15 megawattóra energiamegtakarítást lehet elérni

– ismertette. Hozzátette: ezen felül egyes vonalakon az elektromos árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízel autóbuszok közlekednek majd.

Nemcsak a menetrend módosításával akarnak spórolni

A főpolgármester már tegnap bejelentette, hogy Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Karácsony Gergely arra utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel rá a Paksi Atomerőmű leállása esetén, hogy ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Valamint arra kérte az embereket, hogy a díszkivilágított magánépületek tulajdonosai is kapcsolják le a világítást. Ez a közvilágítást nem érinti – tette hozzá.

A városvezető szerint ezzel a lépéssel jelentős energiát lehet megspórolni a kritikus időszakban.

Már a hétvégén teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet

A kormány is spórolásra kérte az embereket. A miniszterelnök délelőtt újabb bejelentést tett a jelenleg kialakult helyzettel kapcsolatban. Miután tegnap éjszakáig ülésezett a védelmi munkacsoport, Magyar Péter közölte: új rendelet lép életbe a korlátozásokról. Várhatóan már a hétvégén leállítják a Paksi Atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, és az áram- és vízfogyasztásban is korlátozásokra van szükség a kormányfő szerint.