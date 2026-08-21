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Győr

Mesterséges intelligenciával készült a 13 milliós anyag? Feljelentést tesz Győr polgármestere

34 perce
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Feljelenti Hajtó Péter független önkormányzati képviselőt Pintér Bence. Győr polgármestere azt állítja, hogy a képviselő egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel 13 millió forint közpénzt.
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Győrmesterséges intelligenciaPintér Bence

Feljelenti Hajtó Péter független önkormányzati képviselőt Pintér Bence győri polgármester, mert szerinte a képviselő egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel 13 millió forint közpénzt – jelentette be közösségi oldalán a városvezető. Hajtó Péter nemsokkal később jogi lépéseket helyezett kilátásba a polgármester állításaival szemben. Pintér Bence azt írta, hogy a következő közgyűlésen javaslatot fognak tenni, hogy Hajtó Pétert fosszák meg bizottsági tisztségeitől.

Feljelenti Hajtó Péter független önkormányzati képviselőt Pintér Bence. Győr polgármestere azt állítja, hogy a képviselő egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel 13 millió forint közpénzt (Forrás: Facebook)
Feljelenti Hajtó Péter független önkormányzati képviselőt Pintér Bence. Győr polgármestere azt állítja, hogy a képviselő egy mesterséges intelligencia által létrehozott dokumentumért vett fel 13 millió forint közpénzt (Forrás: Facebook)

A polgármester szerint Hajtó Péter miközben képviselőként 2024 októbere óta az önkormányzati cégeket felügyelő Városstratégiai Bizottság tagja, az önkormányzati tulajdonú Győr-Szol Zrt. egyik leányvállalatánál, az Ipari Park Kft.-nél volt szerződése 2025. február 1. és 2026. március 31. között. Ezen időszak alatt üzletfejlesztési koordinátorként havi bruttó egymillió forintot kapott a képviselői fizetésén felül.

Mesterséges intelligencia használatával írhatták a dokumentumot, Pintér Bence szerinte ez nem ér 13 milliót

Hajtó Péter »állítólag« – 13 hónapon keresztül – egy furcsa füzet, dokumentum tartalmának előkészítésén dolgozott"

 - írta.

Pintér Bence kiemelte, hogy az idén márciusra elkészült dokumentumot a képviselő mesterséges intelligenciával generálta, így a dokumentum „nem ért meg a városnak bruttó 13 millió forintot”.

„Nehéz eldönteni, hogy a dokumentum tartalmát látva sírni vagy nevetni érdemes: minden oldalán (...) általános, semmitmondó, haszontalan sallangok, angol kulcsszavak, hasraütésszerű számok, torz - Győrt soha nem létezett formájában ábrázolni próbáló - képek vannak” – fogalmazott a polgármester. A győri önkormányzati cégek átvilágítása áprilisban kezdődött a Győr Plusz Zrt.-nél. A cégek átvilágítása során a polgármester több feljelentést is tett.

 

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