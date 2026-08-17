Az oroszok miatt lesz csak kétmegállós az M3-as metró hosszabbítása

Még július végén jelentette be a kormány, hogy a fővárossal együttműködésben az uniós programok között szerepelteti a kormány az M3-as metró újpesti, 2 megállóval történő meghosszabbítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezt reális 2030-ig megépíteni. Mint fogalmazott, „jó lenne Káposztásmegyerig folytatni egyszer, erről nem mondtunk le.”

Még július végén jelentette be a kormány, hogy a fővárossal együttműködésben az uniós programok között szerepelteti a kormány az M3-as metró újpesti, 2 megállóval történő meghosszabbítását(Fotó: Hatlaczki Balázs)

Beszélt arról is, hogy a majdani metróvégállomást rengeteg egykori rozsdaövezeti terület veszi körül, ahol érdemes lenne városrészt fejleszteni és lakásokat építeni. Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, hogy az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak. Péntek késő délután pedig a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésezett, amelyen szintén érintették a témát.

A témában megkerestük Szepesfalvy Annát, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, aki rámutatott: a kormány nem hibáztatható teljes mértékben azért, hogy az M3-as metró meghosszabbítása egyelőre csak két megállóval valósulhat meg, mivel szerinte a kabinet kényszerpályán mozog a háború és az Oroszországgal szembeni szankciók miatt.

Azért valósulhat meg első körben csak két megálló, mert a jelenlegi járműállománnyal ennyit lehet kiszolgálni úgy, hogy közben ne csökkenjen a szolgáltatási szint

– emelte ki, hozzátéve: további fejlesztésekhez az orosz gyártóval kellene megállapodni, ami a jelen szankciós politika végett nem tűnik reálisnak.

A frakcióvezető szerint problémát jelent az is, hogy az orosz eredetű vonatbefolyásoló rendszereket át kellene alakítani a teljes M3-as vonalon. Ez szerinte olyan nagyságrendű költséggel járna, amelyből akár új szerelvényeket is lehetne vásárolni. Hozzátette, hogy a felújított szerelvényekre az orosz fél garanciát vállalt, ezért egy esetleges rendszerátalakítás, ha azokba egy másik vonatbefolyásoló rendszert építenének be a garanciát is érintené.

Megítélése szerint egy kompromisszumos megoldással, kényszerpályán mozogva azonban a két új megálló még beilleszthető a projektbe, azonban ehhez megfelelő szakértelemmel rendelkező és tapasztalt projektvezetésre van szükség.