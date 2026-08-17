Az oroszok miatt lesz csak kétmegállós az M3-as metró hosszabbítása

Még július végén jelentette be a kormány, hogy a fővárossal együttműködésben az uniós programok között szerepelteti a kormány az M3-as metró újpesti, 2 megállóval történő meghosszabbítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezt reális 2030-ig megépíteni. Mint fogalmazott, „jó lenne Káposztásmegyerig folytatni egyszer, erről nem mondtunk le.”
Beszélt arról is, hogy a majdani metróvégállomást rengeteg egykori rozsdaövezeti terület veszi körül, ahol érdemes lenne városrészt fejleszteni és lakásokat építeni. Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, hogy az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak. Péntek késő délután pedig a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésezett, amelyen szintén érintették a témát.
A témában megkerestük Szepesfalvy Annát, a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét, aki rámutatott: a kormány nem hibáztatható teljes mértékben azért, hogy az M3-as metró meghosszabbítása egyelőre csak két megállóval valósulhat meg, mivel szerinte a kabinet kényszerpályán mozog a háború és az Oroszországgal szembeni szankciók miatt.
Azért valósulhat meg első körben csak két megálló, mert a jelenlegi járműállománnyal ennyit lehet kiszolgálni úgy, hogy közben ne csökkenjen a szolgáltatási szint
– emelte ki, hozzátéve: további fejlesztésekhez az orosz gyártóval kellene megállapodni, ami a jelen szankciós politika végett nem tűnik reálisnak.
A frakcióvezető szerint problémát jelent az is, hogy az orosz eredetű vonatbefolyásoló rendszereket át kellene alakítani a teljes M3-as vonalon. Ez szerinte olyan nagyságrendű költséggel járna, amelyből akár új szerelvényeket is lehetne vásárolni. Hozzátette, hogy a felújított szerelvényekre az orosz fél garanciát vállalt, ezért egy esetleges rendszerátalakítás, ha azokba egy másik vonatbefolyásoló rendszert építenének be a garanciát is érintené.
Megítélése szerint egy kompromisszumos megoldással, kényszerpályán mozogva azonban a két új megálló még beilleszthető a projektbe, azonban ehhez megfelelő szakértelemmel rendelkező és tapasztalt projektvezetésre van szükség.
Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen feltételek mellett, hogyan kívánja végre hajtani a projektet a város. A frakcióvezető hangsúlyozta, alapvetően valamennyi budapesti metróvonal meghosszabbítására nagyobb figyelmet kellene fordítani. Szerinte ha 3500 milliárd uniós forrás érkezik, akkor ennek a fejlesztésnek is bele kellene férnie.
Szepesfalvy Anna nem zárja ki, hogy a Fidesz támogatja majd a metró meghosszabbítását
A frakcióvezető leszögezte, alapvetően minden olyan javaslatot támogatnak, ami a város hasznára válik, várják a beruházás részleteit. A 2030-as átadási céldátummal kapcsolatban úgy vélekedett, meg fogják hosszabbítani a lejáró engedélyeket, illetve gyorsan újraengedélyeztetni, amit szükséges. Szerinte ez könnyebb lehet, mivel a dokumentáció már rendelkezésre áll, azt legfeljebb frissíteni kell.
Nem vagyok a saját magam ellensége, nem vagyok a városomnak az ellensége, nem vagyok az országomnak az ellensége. Ezért azt gondolom, hogy ami meg tud valósulni, az valósuljon meg. Aztán pedig üljünk le, legyünk egymással nagyon őszinték, és nézzük meg, hogy mit fizettünk tulajdonképpen ezekért
– hangsúlyozta.
A frakcióvezető szerint jelenleg még sok nyitott kérdés van, amelyekre megnyugtató választ kell kapniuk ahhoz, hogy nyugodtan támogatni tudják a projektet. Ilyen például az is, ki irányítja majd a projekt végrehajtását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem céljuk, hogy pusztán politikai okokból akadályozzák a beruházást, hiszen Budapest külső kerületei az elmúlt években így is méltatlanul kevés figyelmet és főleg fejlesztést kaptak.
Mint arról az Origo beszámolt, a kétmegállós metróhosszabbítás költsége mintegy 1600 milliárd forint lehet. Az MBH Elemzési Centrum elemzése szerint
- a rendelkezésre álló adatok alapján a kétmegállós fejlesztés becslésük szerint 2026-os árszinten nagyjából 120–160 milliárd forintból valósulhat meg
- az M3 elsőbbsége a 4-es metró Bosnyák tér vagy Budaörs felé történő meghosszabbításával szemben nem feltétlenül azt jelenti, hogy közlekedési szempontból ez volna a hasznosabb fejlesztés. Az M3 hosszabbításához rendelkezésre állnak az engedélyezési tervek, míg a nagyobb budapesti kötöttpályás projektek egyike sem férne bele a jelenlegi, 2030-as felhasználási határidőbe
- az elemzés szerint a Rózsa utca és Rákospalota-Újpest 500–800 méteres környezetében 5–10 százalékos relatív ingatlanár-prémium alakulhat ki ahhoz képest, mintha a metró nem épülne meg. Ez nem az árak egyszeri, azonnali megugrását jelenti, hanem azt, hogy a terület több év alatt ennyivel teljesíthet jobban a hasonló adottságú, de metróval nem ellátott környékeknél.