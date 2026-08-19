Ötmilliárd forint fölé nőhet a 3-as metró meghosszabbításához szükséges kisajátítások ára

A beruházás első ütemében az M3-as metró vonala mintegy 1,9 kilométerrel hosszabbodna meg, és két új állomás épülne a Rózsa utcánál, valamint a Rákospalota-Újpest vasútállomásnál. A kivitelezés megkezdéséhez azonban előbb a főváros tulajdonába kell kerülnie 24, összesen 14 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak – írta a Népszava.

A 3-as metró kétmegállós meghosszabbításához 24 ingatlant kell megszereznie a fővárosnak (Forrás: Origo)

Ötmilliárd forintnál is többe kerülhetnek az ingatlanok

A tervezett nyomvonal által érintett területek az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében találhatók. Bár ezeket a területeket már évtizedekkel ezelőtt kiszabályozták, megszerzésük így sem ígérkezik egyszerűnek, ugyanis az érintett ingatlanok között többféle rendeltetésű épület is van:

szociális bérlakás,

családi ház,

üzlethelyiség,

valamint örökösödési eljárással érintett ingatlan.

A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt. végzi a szakmai előkészítést, a kisajátítási eljárásokat azonban a fővárosi önkormányzat folytatja le. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén arról beszélt, hogy Budapest már felvette a kapcsolatot a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, mivel az államnak nagyobb tapasztalata van az ilyen eljárásokban.