A Mi Hazánk feljelentést tett az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzése miatt

A Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett a kormányzat augusztus 20-i rendezvényének megszervezése miatt. Toroczkai László közlése szerint a párt egy részletesen kidolgozott beadvánnyal fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez, mert álláspontjuk szerint a csaknem négymilliárd forintos közbeszerzési eljárás körülményei több bűncselekmény gyanúját is felvethetik. Az ügyben Hadházy Ákos is megszólalt: a független országgyűlési képviselő azt állította, hogy eljutott hozzá a rendezvény előkészítéséről folytatott teljes levelezés, amelyből néhány e-mailt nyilvánosságra is hozott.

A Mi Hazánk feljelentést tett az augusztus 20-i rendezvény megszervezése miatt (Forrás: Facebook)

A Mi Hazánk szerint már a kiírás előtt megkezdődtek az egyeztetések

Toroczkai László egy Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvényszervezője már körülbelül egy hónappal a közbeszerzés kiírása előtt tárgyalásokat folytatott Balásy Gyulával és az érdekeltségébe tartozó céggel. A Mi Hazánk elnöke szerint Zelcsényi Radnai Márk kormánybiztos megbízásából járt el.

Toroczkai azt is kifogásolta, hogy a később nyertes Hardrock Kft. állítólag munkatársakat kért kölcsön Balásyék cégétől a rendezvény lebonyolításához. A politikus szerint ez azt mutathatja, hogy a mindössze néhány embert foglalkoztató vállalkozás önállóan nem rendelkezett a csaknem négymilliárd forintos megbízás teljesítéséhez szükséges kapacitással.

Hát ez lenne az a rendszerváltozás, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt ígért?

– tette fel a kérdést Toroczkai. Úgy véli, az ügy az elmúlt évtizedekből ismert „urambátyámrendszer” továbbélésének gyanúját veti fel.

A Mi Hazánk közlése szerint a feljelentésben az alábbi lehetséges bűncselekményeket jelölték meg:

közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett, versenyt korlátozó megállapodás bűntette,

különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés,

hivatali visszaélés,

befolyással üzérkedés.

Toroczkai szerint a későbbi nyerteshez kötődő szereplők már a közbeszerzési eljárás megindítása előtt információkat kaphattak az eseményről és várható költségeiről. Azt állította, hogy

az egyeztetések során üzleti titkok is eljuthattak hozzájuk, ami felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját.

A felsorolt bűncselekmények esetleges megvalósulását azonban a nyomozó hatóságnak kell megvizsgálnia. A feljelentés ténye önmagában nem bizonyítja, hogy bűncselekmény történt.