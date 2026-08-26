A Mi Hazánk feljelentést tett az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzése miatt

A Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett a kormányzat augusztus 20-i rendezvényének megszervezése miatt. Toroczkai László közlése szerint a párt egy részletesen kidolgozott beadvánnyal fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez, mert álláspontjuk szerint a csaknem négymilliárd forintos közbeszerzési eljárás körülményei több bűncselekmény gyanúját is felvethetik. Az ügyben Hadházy Ákos is megszólalt: a független országgyűlési képviselő azt állította, hogy eljutott hozzá a rendezvény előkészítéséről folytatott teljes levelezés, amelyből néhány e-mailt nyilvánosságra is hozott.
A Mi Hazánk szerint már a kiírás előtt megkezdődtek az egyeztetések
Toroczkai László egy Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvényszervezője már körülbelül egy hónappal a közbeszerzés kiírása előtt tárgyalásokat folytatott Balásy Gyulával és az érdekeltségébe tartozó céggel. A Mi Hazánk elnöke szerint Zelcsényi Radnai Márk kormánybiztos megbízásából járt el.
Toroczkai azt is kifogásolta, hogy a később nyertes Hardrock Kft. állítólag munkatársakat kért kölcsön Balásyék cégétől a rendezvény lebonyolításához. A politikus szerint ez azt mutathatja, hogy a mindössze néhány embert foglalkoztató vállalkozás önállóan nem rendelkezett a csaknem négymilliárd forintos megbízás teljesítéséhez szükséges kapacitással.
Hát ez lenne az a rendszerváltozás, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt ígért?
– tette fel a kérdést Toroczkai. Úgy véli, az ügy az elmúlt évtizedekből ismert „urambátyámrendszer” továbbélésének gyanúját veti fel.
A Mi Hazánk közlése szerint a feljelentésben az alábbi lehetséges bűncselekményeket jelölték meg:
- közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett, versenyt korlátozó megállapodás bűntette,
- különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés,
- hivatali visszaélés,
- befolyással üzérkedés.
Toroczkai szerint a későbbi nyerteshez kötődő szereplők már a közbeszerzési eljárás megindítása előtt információkat kaphattak az eseményről és várható költségeiről. Azt állította, hogy
az egyeztetések során üzleti titkok is eljuthattak hozzájuk, ami felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját.
A felsorolt bűncselekmények esetleges megvalósulását azonban a nyomozó hatóságnak kell megvizsgálnia. A feljelentés ténye önmagában nem bizonyítja, hogy bűncselekmény történt.
Hadházy szerint versenyelőnybe kerülhetett a későbbi nyertes
Hadházy Ákos szintén foglalkozott az üggyel. A volt képviselő közölte, hogy hozzá is eljutott az általa „tűzijátékmutyinak” nevezett ügy teljes levelezése. Állítása szerint Radnai Márk gyakorlatilag valamennyi levél címzettjei között szerepelt, ezért szerinte tudnia kellett az előkészítés részleteiről. Hadházy Ákos hangsúlyozta:
nem önmagában az jelent problémát, hogy az időhiány miatt nem nyílt közbeszerzést folytattak le, hanem az, hogy a meghívásos eljárást állítólag a versenyt korlátozó módon manipulálták.
A képviselő a levelezés alapján azt állította, hogy
- a későbbi nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudhatott a várható meghívásáról,
- ennyivel korábban kezdhette meg a felkészülést, mint a másik két meghívott vállalkozás,
- a másik két cég végül nem adott be ajánlatot,
- a későbbi nyertes kapcsolatba lépett Balásy Gyula cégével, és információkat kapott a korábbi előkészületekről, valamint az árakról,
- a győztes vállalkozás végül 14 embert kölcsönzött Balásyék cégétől.
Hadházy szerint ezek az információk jelentős versenyelőnyt biztosíthattak a későbbi nyertesnek. A levelezés alapján úgy látja, a folyamat egyik meghatározó szervezője Zelcsényi Miklós lehetett, aki korábban a Tisza Párt rendezvényeinek szervezésében is részt vett.
Nem adtak választ a legfontosabb kérdésre
A kormány az esemény alacsonyabb költségét és sikeres lebonyolítását hangsúlyozta, ez azonban a volt képviselő szerint nem magyarázza meg, miért kezdhetett a későbbi nyertes hetekkel korábban készülni, mint a másik két meghívott vállalkozás.
Szerinte az árakat sem lehet közvetlenül összehasonlítani, mert a korábbi rendezvények több programot és nagyobb műszaki tartalmat foglaltak magukban. Radnai Márk érvelését is vitatta, hangsúlyozva, hogy a rendezvényszervezői piacon semleges cégek is működnek. Végül közölte:
ha a kormány nem vizsgálja ki érdemben az ügyet, maga is feljelentést tesz.