A spanyol migrációs válság miatt lépéseket sürgetnek az uniós vezetők

Éles kritikát fogalmaztak meg az uniós vezetők a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját illetően, miután az elmúlt napokban csaknem 50 ezer illegális bevándorló érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába. Huszonkét uniós kormány- és államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchezt. Az aláírók szerint a spanyol kormány több intézkedése is gyengíti az Európai Unió külső határainak védelmét. A levelet Orbán Anita külügyminiszter tette közzé Facebook-oldalán.

Migrációs válság Spanyolországban – Ceutát úszva próbálják elérni a Marokkóból induló bevándorlók (Fotó: Anadolu/Marcos Moreno)

Közös fellépést sürgetnek az uniós vezetők a migráció ellen

A Politico beszámolója szerint a levelet Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint további húsz uniós vezető, köztük Magyar Péter magyar miniszterelnök írta alá.

A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy az Európai Uniónak hatékonyabban kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősítenie a külső határok védelmét, és fel kell lépnie minden olyan intézkedéssel szemben, amely ösztönzőleg hathat az illegális bevándorlásra.

A levél külön kitér arra a spanyol tervre is, amely akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó ember jogi helyzetének rendezését tenné lehetővé. Az aláírók szerint az ilyen intézkedések azt az üzenetet közvetítik, hogy az illegális belépés később jogszerű tartózkodássá válhat.

A vezetők arra is figyelmeztettek, hogy nem engedhető meg az ellenőrizetlen tömeges határátlépés, illetve a migráció politikai eszközként történő felhasználása.

Azonnali cselekvésre van szükség

A külügyminiszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a kialakult helyzet nyugtalanító emlékeket idéz fel a 2015-ös migrációs válságról. Közlése szerint az elmúlt napokban folyamatos egyeztetéseket folytatott külügyminiszter kollégáival, álláspontja szerint

azonnali fellépésre volt szükség.

A miniszter beszámolt arról is, hogy José Manuel Albares spanyol külügyminiszter tájékoztatása szerint a mintegy 50 ezer illegális migránsból már 49 ezer ember visszatért Marokkóba.

Orbán Anita ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történtek súlyossága indokolta a 22 uniós vezető közös levelét. A külügyminiszter szerint az aláíró országok úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az Európai Unió külső határainak védelmét, ezért uniós szintű, összehangolt fellépést sürgetnek.