Meloni és Sánchez migrációs háborúja miatt visszatértek a határellenőrzések

A két dél-európai ország között utazóknak ismét fel kell készülniük személyazonosságuk ellenőrzésére: Madrid szombaton felfüggesztette az útlevélmentes utazást az Olaszországból érkező repülőgépeken és hajókon. A Politico szerint a spanyol kormány lépése egyértelmű válasz volt Róma korábbi intézkedésére, miközben Giorgia Meloni és Pedro Sánchez migrációs konfliktusa már a schengeni rendszer működését is veszélyezteti.

Sánchez szintén bírálta Róma migrációs intézkedéseit (Forrás: Anadolu)

Meloni nem engedett a spanyol ultimátumnak

Az olasz kormány a ceutai migrációs válsággal indokolta az ellenőrzések visszaállítását.

Róma attól tartott, hogy az észak-afrikai spanyol exklávéba érkező illegális bevándorlók átkelhetnek a Gibraltári-szoroson, majd a schengeni övezetet kihasználva Olaszországba és más uniós országokba utazhatnak tovább.

A spanyol hatóságok azonban azt állítják, hogy a Ceutába érkező 72 ezer ember közül senki sem jutott át a szárazföldi Spanyolországba. Madrid szerint az érintettek érvényes személyazonosító okmányok nélkül a kompokra sem szállhatnak fel. Ezt az Európai Bizottság is megerősítette, Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter pedig nyilvánosan méltatta a spanyol válságkezelést.

Madrid ezek után augusztus 9-ig adott időt Rómának az ellenőrzések megszüntetésére, ellenkező esetben „arányos intézkedéseket” helyezett kilátásba. Meloni hivatala azonban közölte, hogy Olaszország nem fogad el külföldi ultimátumokat a nemzetbiztonság és a határvédelem kérdésében. A spanyol kormány válaszul maga is visszaállította az ellenőrzéseket.

Magnus Brunner, az Európai Bizottság belügyi és migrációs biztosa közvetíteni próbál a felek között. Mint fogalmazott, mindkét ország belügyminisztere arról biztosította, hogy az intézkedések csak ideiglenesek, és hangsúlyozta: „a tagállamok közötti bizalom a legértékesebb valutánk”.