Meloni és Sánchez migrációs háborúja miatt visszatértek a határellenőrzések

A két dél-európai ország között utazóknak ismét fel kell készülniük személyazonosságuk ellenőrzésére: Madrid szombaton felfüggesztette az útlevélmentes utazást az Olaszországból érkező repülőgépeken és hajókon. A Politico szerint a spanyol kormány lépése egyértelmű válasz volt Róma korábbi intézkedésére, miközben Giorgia Meloni és Pedro Sánchez migrációs konfliktusa már a schengeni rendszer működését is veszélyezteti.
Meloni nem engedett a spanyol ultimátumnak
Az olasz kormány a ceutai migrációs válsággal indokolta az ellenőrzések visszaállítását.
Róma attól tartott, hogy az észak-afrikai spanyol exklávéba érkező illegális bevándorlók átkelhetnek a Gibraltári-szoroson, majd a schengeni övezetet kihasználva Olaszországba és más uniós országokba utazhatnak tovább.
A spanyol hatóságok azonban azt állítják, hogy a Ceutába érkező 72 ezer ember közül senki sem jutott át a szárazföldi Spanyolországba. Madrid szerint az érintettek érvényes személyazonosító okmányok nélkül a kompokra sem szállhatnak fel. Ezt az Európai Bizottság is megerősítette, Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter pedig nyilvánosan méltatta a spanyol válságkezelést.
Madrid ezek után augusztus 9-ig adott időt Rómának az ellenőrzések megszüntetésére, ellenkező esetben „arányos intézkedéseket” helyezett kilátásba. Meloni hivatala azonban közölte, hogy Olaszország nem fogad el külföldi ultimátumokat a nemzetbiztonság és a határvédelem kérdésében. A spanyol kormány válaszul maga is visszaállította az ellenőrzéseket.
Magnus Brunner, az Európai Bizottság belügyi és migrációs biztosa közvetíteni próbál a felek között. Mint fogalmazott, mindkét ország belügyminisztere arról biztosította, hogy az intézkedések csak ideiglenesek, és hangsúlyozta: „a tagállamok közötti bizalom a legértékesebb valutánk”.
Két ellentétes migrációs politika csapott össze
A határellenőrzések mögött Meloni és Sánchez alapvetően eltérő migrációs politikája áll:
- Giorgia Meloni az illegális migráció visszaszorítását, az uniós külső határok megerősítését és a szigorúbb ellenőrzéseket támogatja.
- Pedro Sánchez szerint az Európai Uniónak több külföldi munkavállalót kell befogadnia a gazdasági versenyképesség fenntartása és a demográfiai hanyatlás ellensúlyozása érdekében.
- Az olasz kormány attól tart, hogy a nagyszámú illegális migráns legalizálása újabb vonzerőt jelenthet az Európába készülők számára.
- A spanyol kormány visszautasítja ezt, és azzal érvel, hogy a Ceutába érkezők a program feltételei miatt eleve nem kaphatnának legális státuszt.
Meloni már korábban is bírálta a spanyol intézkedést, és európai szintű vitát sürgetett annak következményeiről. A ceutai válság idején 22 uniós vezető levélben figyelmeztetett arra, hogy a nagyszámú illegális bevándorló legalizálása újabb migrációs vonzerőt jelenthet, és alááshatja az EU külső határainak biztonságát.
Madrid visszautasította a vádakat, és azzal érvelt, hogy az újonnan Ceutába érkezők a program feltételei miatt eleve nem kaphatnának legális státuszt.
A spanyol kormány egyúttal visszavágott Olaszországnak: szóvivője szerint az olasz határokon az elmúlt években esetenként kétszer annyi illegális átlépést regisztráltak, mint Spanyolországban.
Turisták milliói kerülhetnek a migrációs háború közepébe
A konfliktus ismét megmutatta a 29 országot összekötő schengeni rendszer törékenységét. A jelenlegi szabályok lehetővé teszik, hogy egy tagállam biztonsági fenyegetés esetén kezdetben legfeljebb hat hónapra visszaállítsa a belső határellenőrzést.
Az intézkedés meghosszabbítható, kivételes esetben pedig akár három évig is fennmaradhat.
Bár kevesen számítanak arra, hogy az olasz–spanyol vita ennyi ideig elhúzódik, az utasok már most érzik a következményeit. A Spanyolországból Olaszországba érkező járatok utasai jelentős késésekről számoltak be, miközben az olasz hatóságok egyenként ellenőrizték személyazonosságukat. Szombattól az Olaszországból Spanyolországba utazóknak ugyanerre kell számítaniuk, a hivatalos okmányokat bemutatni nem tudókat pedig a spanyol rendőrség őrizetbe veheti.
Az intézkedések hatalmas utasforgalmat érintenek:
2024-ben mintegy 3,2 millió spanyol látogatott Olaszországba, míg Spanyolország 5,4 millió olasz turistát fogadott.
Meloni és Sánchez politikai csatája így már nemcsak a diplomáciai tárgyalóasztaloknál zajlik: beköltözött a repülőterek útlevélsoraiba is.