Káosz a minisztériumokban? A Tisza-kormány tárcái hallgatnak a működésükről

A minisztériumok működéséről és a Tisza-kormány szervezeti felállásáról kerestük meg valamennyi tárcát, miután több információ is napvilágot látott arról, hogy az új kormányzatban még hetekkel a megalakulás után is komoly szervezeti problémák lehetnek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy elkészültek és hatályba léptek-e az SZMSZ-ek, kialakult-e a minisztériumok teljes szervezeti struktúrája, valamint betöltötték-e a szükséges vezetői és apparátusi pozíciókat.

A Tisza-kormány minisztériumainak szervezeti működésével kapcsolatban több kérdés is felmerült, a tárcák azonban nem válaszoltak a megkeresésünkre (Fotó: Balogh Dávid)

A minisztériumok felállásával kapcsolatban több kérdés is felmerült

Dull Szabolcs korábban arról írt, hogy információi szerint több minisztériumban még az SZMSZ-ek elfogadásáig, sőt az irodák elosztásáig sem jutottak el, miközben a Miniszterelnökség rövid határidőkkel osztja ki a feladatokat a tárcáknak.

Az újságíró szerint olyan eset is előfordult, hogy egy újonnan felálló minisztériumban

egyes munkatársak két hónapja dolgoztak szerződés és fizetés nélkül. Eközben a korábbi minisztériumból áthelyezett munkatársaknak ugyan volt szerződésük és fizetésük, de nem rendelkeztek feladattal.

Dull Szabolcs szerint ennek hátterében az állhat, hogy Magyar Péter és a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint rendkívül gyors ütemben próbálja átalakítani az államigazgatást.

A probléma súlyosságára Panyi Miklós, a Fidesz politikusa is felhívta a figyelmet. A politikus azt írta, hogy

csaknem száz nappal a kormányalakítás után is lehetnek betöltetlen kormányzati kulcspozíciók, és állítása szerint olyan minisztériumok is vannak, amelyeknek nincs elfogadott működési rendjük és ismert hatásköreik.

Panyi Miklós arra is kitért, hogy szerinte a helyi védekezésben fontos szerepet betöltő területi közigazgatásért és önkormányzatokért felelős államtitkári poszt sem volt betöltve, továbbá a húsz területileg szervezett védelmi bizottságból tizenháromnak nem volt vezetője. Mindez azért különösen aggályos, mert Magyar Péter éppen arról beszélt, hogy a Tisza súlyos állapotban vette át a közigazgatást és a védelmi irányítást, ezért rövid idő alatt kellett új működési rendre átállni.