Újabb fordulat az MNB-ügyben, dokumentumokat kapott az ügyészség

Az MNB-ügy egyik fontos szála a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, vagyis a PADME vagyonának kezelése. A jegybank korábbi vezetéséhez kötődő alapítványi vezetés a jegybankelnök-váltás előtti utolsó napokban a vagyon jelentős részét megpróbálta kivonni az Optima irányítása alól, és a Quartz Alapkezelőhöz áthelyezni. Az új jegybanki és alapítványi vezetés az ügyletet megakadályozta, majd 2025 áprilisában büntetőfeljelentést tett – derül ki a lapunknak eljuttatott sajtóközleményből.

MNB-ügy: dokumentumokat adott át a jegybank az ügyészségnek

Fotó: Szabó Gábor

Óriási nyomozás zajlik az MNB-ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda májusi tájékoztatása szerint addig csaknem 92 milliárd forintnyi vagyont zároltak az MNB-ügyben. A hatóságok akkor 97 magánszemélyt, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőkealapot vizsgáltak.

A nyomozók korábban több, a jegybankhoz kapcsolódó szervezetnél is házkutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre. Összesen 300 doboznyi iratot és több tíz terabájtnyi adatot foglaltak le, emellett készpénz és luxustárgyak is előkerültek.

A vizsgálat a PADME mellett többek között a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványt, a Budapesti Metropolitan Egyetemet, az MNB balatonakarattyai üdülőjéhez kapcsolódó cégeket és az MNB-székház felújításában részt vevő vállalkozásokat is érinti. A nyomozás hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik. A májusi tájékoztatás idején már tartottak tanúkihallgatásokat, gyanúsítotti kihallgatásra azonban még nem került sor.