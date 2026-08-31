Közel ezer oldalnyi dokumentumot adott át Varga Mihály az MNB-ügyben

Varga Mihály jegybankelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Magyar Nemzeti Bank teljesítette az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának adatkérését. A testület nyolc pontban kérte az MNB közreműködését.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke

Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály: Közel ezer oldalnyi adattal segíti az MNB a vizsgálóbizottság munkáját

Az MNB augusztus 31-én teljesítette az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának adatkérését. A testület nyolc pontban kérte a jegybank közreműködését, az átadott anyagok között pedig különböző követelésekkel kapcsolatos kimutatások, a Központi Hitelinformációs Rendszer adatai és az ügyfélpanaszok elbírálására vonatkozó dokumentumok is szerepelnek.

Varga Mihály közölte, hogy a jegybank a továbbiakban is támogatja a vizsgálóbizottság munkáját. A jegybankelnök szerint az új vezetés számára kulcsfontosságú a transzparens és jogkövető működés, ezért törvénysértés gyanúja esetén megteszik a szükséges feljelentéseket – írta meg a Portfolio.

Korábban az Origó is beszámolt arról, hogy megkezdte munkáját az MNB működését vizsgáló parlamenti bizottság, amely többek között a jegybanki alapítványi vagyonkezelést, az Optima-csoport működését, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseit vizsgálja. Augusztusban a jegybank az ügyészségnek is átadott dokumentumokat az Optima–Quartz értékpapírkölcsön-ügylethez kapcsolódóan.