Mohácson lemaradt a tiszások által támogatott jelölt

Időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak vasárnap Mohács 4. számú egyéni választókerületében, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési mandátumot (Tisza Párt) szerzett, majd április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

Az időközi önkormányzati képviselő-választáson független jelölt győzött Mohácson

Fotó: Facebook / Horváth Ákos

Négy jelölt indult, és végül Horváth Ákos független jelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot 200 vokssal, ami az érvényes szavazatok 38,31 százaléka.

Második lett dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, a VAN Közéleti Egyesület jelöltje 168 szavazattal, 32,18 százalékkal. Hegedűs Emese független jelölt 88 voksot, 16,86 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöltje, Kiss Henrietta 66 szavazatot kapott, ami 12,64 százalékos eredményt jelent. A négy jelölt között összesen 522 érvényes szavazat oszlott meg - írja az infostart.hu.



Az időközi önkormányzati képviselő-választás eredménye Mohácson:

