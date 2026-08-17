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mohács

Mohácson lemaradt a tiszások által támogatott jelölt

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Horváth Ákos nyerte a Mohács 4. számú egyéni választókerületében augusztus 16-án megtartott időközi önkormányzati képviselő-választást.
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mohácshorváth ákosszavazat

Időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak vasárnap Mohács 4. számú egyéni választókerületében, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési mandátumot (Tisza Párt) szerzett, majd április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

Az időközi önkormányzati képviselő-választáson független jelölt győzött Mohácson
Az időközi önkormányzati képviselő-választáson független jelölt győzött Mohácson
Fotó: Facebook / Horváth Ákos

Négy jelölt indult, és végül Horváth Ákos független jelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot 200 vokssal, ami az érvényes szavazatok 38,31 százaléka.

Második lett dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, a VAN Közéleti Egyesület jelöltje 168 szavazattal, 32,18 százalékkal. Hegedűs Emese független jelölt 88 voksot, 16,86 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöltje, Kiss Henrietta 66 szavazatot kapott, ami 12,64 százalékos eredményt jelent. A négy jelölt között összesen 522 érvényes szavazat oszlott meg - írja az infostart.hu.


Az időközi önkormányzati képviselő-választás eredménye Mohácson:
 

  • Horváth Ákos – független: 200 szavazat, 38,31 százalék
  • Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna – VAN Közéleti Egyesület: 168 szavazat, százalék
  • Hegedűs Emese – független: 88 szavazat, 16,86 százalék
  • Kiss Henrietta – Mi Hazánk: 66 szavazat, 12,64 százalék.

 

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