Mohácson lemaradt a tiszások által támogatott jelölt

Időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak vasárnap Mohács 4. számú egyéni választókerületében, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési mandátumot (Tisza Párt) szerzett, majd április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.
Négy jelölt indult, és végül Horváth Ákos független jelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot 200 vokssal, ami az érvényes szavazatok 38,31 százaléka.
Második lett dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, a VAN Közéleti Egyesület jelöltje 168 szavazattal, 32,18 százalékkal. Hegedűs Emese független jelölt 88 voksot, 16,86 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöltje, Kiss Henrietta 66 szavazatot kapott, ami 12,64 százalékos eredményt jelent. A négy jelölt között összesen 522 érvényes szavazat oszlott meg - írja az infostart.hu.
Az időközi önkormányzati képviselő-választás eredménye Mohácson:
- Horváth Ákos – független: 200 szavazat, 38,31 százalék
- Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna – VAN Közéleti Egyesület: 168 szavazat, százalék
- Hegedűs Emese – független: 88 szavazat, 16,86 százalék
- Kiss Henrietta – Mi Hazánk: 66 szavazat, 12,64 százalék.