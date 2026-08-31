Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Molról és az INA-ról, Hernádi Zsolt is érintett lehet

Magyar Péter és Andrej Plenković a Bledi Stratégiai Fórumon folytatott megbeszélést, amelynek egyik kiemelt témája a magyar–horvát energetikai együttműködés, azon belül a Mol és az INA közötti régóta húzódó vita volt - írja a vg.hu.
A magyar miniszterelnök a találkozó után arról beszélt, hogy Budapest kész új fejezetet nyitni Horvátországgal. Mint mondta, a két ország érdekeinek megfelelően tárgyalásokat kell folytatni, miközben mindkét fél a saját nemzeti érdekeit képviseli.
Magyar Péter új fejezetet nyitna a horvátokkal
Magyar Péter elmondása szerint a bledi találkozón megbízta a magyar külügyi és gazdasági tárca vezetőit, hogy egyeztessenek horvát kollégáikkal az INA és a Mol kapcsolatáról.
Plenković később arról számolt be, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és Orbán Anita magyar külügyminiszter is tárgyal a kérdésről a konferencia alkalmával.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokra készen állnak.
„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között” – fogalmazott.
A horvát miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatát hosszú ideje megterheli az INA és a Mol közötti konfliktus. Plenković úgy vélte, hogy Magyarország és Horvátország kapcsolatait ennél jóval magasabb szintre lehetne emelni, többek között a gazdasági együttműködés, az energiakapcsolatok, a turizmus és a kisebbségek védelme területén.
A horvát kormányfő szerint érdemes megpróbálni lezárni a vitás kérdéseket, majd ezt követően új alapokra helyezni a két ország kapcsolatát.
Hernádi Zsolt kiadatásáról is kérdezték Magyar Pétert
A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Hernádi Zsolt ügye. A Mol elnök-vezérigazgatójával kapcsolatban továbbra is érvényben van a horvát elfogatóparancs, ezért az újságírók arról kérdezték Magyar Pétert, hogy egy esetleges megállapodás részeként Magyarország kiadná-e Hernádi Zsoltot Horvátországnak.
Magyar Péter azonban nem adott konkrét választ.
„Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat” – mondta.
Az újságíró ezt követően ismét megpróbált konkrét választ kapni Hernádi Zsolt ügyében, Magyar Péter azonban lezárta a kérdést: „Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát.”
A Mol és az INA közötti konfliktus évek óta komoly feszültségforrás Budapest és Zágráb között.
Évek óta húzódik a vita
A Mol és a horvát állam közötti vita gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza. A felek akkor megállapodást kötöttek, a magyar olajvállalat szerint azonban Horvátország később nem teljesítette valamennyi vállalását.
A Mol 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben megnyert. A jogvita ezt követően sem zárult le teljesen.
A közelmúltban egy amerikai szövetségi bíróság ismét a Molnak adott igazat. A döntés alapján Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar vállalatnak. Az összeg a kamatok és költségek miatt az évek során jelentősen megemelkedett: a korábban mintegy 184 millió dolláros összeg mára megközelítette a 300 millió dollárt.
Plenković korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi horvát kormány örökölte a Mol–INA ügyet, és Zágráb minden rendelkezésére álló jogi eszközt igyekszik felhasználni.
A horvát kormányfő ugyanakkor már korábban is jelezte, hogy rendezni szeretné a vitát, és új fejezetet nyitna a magyar–horvát energetikai kapcsolatokban.
Plenković az INA korábbi privatizációját Horvátország egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és azt hangsúlyozta, hogy az energetikai szektorban a jövőben nem szabad hasonló döntéseket hozni.
Magyar Péter a választási győzelme után is kapott kérdést a Mol és az INA vitájáról, illetve Hernádi Zsolt esetleges kiadatásáról. Akkor azt mondta, hogy az INA és a Mol közötti történet hosszú múltra tekint vissza, és szerinte a magyar hatóságok nem véletlenül nem adták ki a Mol vezetőjét.
A mostani bledi találkozó alapján azonban úgy tűnik, hogy Budapest és Zágráb ismét megpróbálhatja tárgyalásos úton rendezni a régóta húzódó Mol–INA ügyet.