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Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Molról és az INA-ról, Hernádi Zsolt is érintett lehet

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Magyar Péter új fejezetet nyitna Horvátországgal a Mol és az INA ügyében. A magyar miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon tárgyalt Andrej Plenković horvát kormányfővel, majd arról beszélt, hogy Budapest kész a tárgyalásokra. A Mol–INA ügy mellett Hernádi Zsolt esetleges kiadatásáról is kérdezték, Magyar Péter azonban nem adott konkrét választ.
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magyarországhernádi zsoltMagyar Péter

Magyar Péter és Andrej Plenković a Bledi Stratégiai Fórumon folytatott megbeszélést, amelynek egyik kiemelt témája a magyar–horvát energetikai együttműködés, azon belül a Mol és az INA közötti régóta húzódó vita volt - írja a vg.hu.

Mol: Magyar Péter új fejezetet nyitna az INA ügyében, Hernádi Zsolt sorsa is szóba került
Mol: Magyar Péter új fejezetet nyitna az INA ügyében, Hernádi Zsolt sorsa is szóba került Fotó: Hatlaczki Balazs

A magyar miniszterelnök a találkozó után arról beszélt, hogy Budapest kész új fejezetet nyitni Horvátországgal. Mint mondta, a két ország érdekeinek megfelelően tárgyalásokat kell folytatni, miközben mindkét fél a saját nemzeti érdekeit képviseli.

Magyar Péter új fejezetet nyitna a horvátokkal

Magyar Péter elmondása szerint a bledi találkozón megbízta a magyar külügyi és gazdasági tárca vezetőit, hogy egyeztessenek horvát kollégáikkal az INA és a Mol kapcsolatáról.

Plenković később arról számolt be, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és Orbán Anita magyar külügyminiszter is tárgyal a kérdésről a konferencia alkalmával.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokra készen állnak.

„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között” – fogalmazott.

A horvát miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatát hosszú ideje megterheli az INA és a Mol közötti konfliktus. Plenković úgy vélte, hogy Magyarország és Horvátország kapcsolatait ennél jóval magasabb szintre lehetne emelni, többek között a gazdasági együttműködés, az energiakapcsolatok, a turizmus és a kisebbségek védelme területén.

A horvát kormányfő szerint érdemes megpróbálni lezárni a vitás kérdéseket, majd ezt követően új alapokra helyezni a két ország kapcsolatát.

Hernádi Zsolt kiadatásáról is kérdezték Magyar Pétert

A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Hernádi Zsolt ügye. A Mol elnök-vezérigazgatójával kapcsolatban továbbra is érvényben van a horvát elfogatóparancs, ezért az újságírók arról kérdezték Magyar Pétert, hogy egy esetleges megállapodás részeként Magyarország kiadná-e Hernádi Zsoltot Horvátországnak.

Magyar Péter azonban nem adott konkrét választ.

„Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat” – mondta.

Az újságíró ezt követően ismét megpróbált konkrét választ kapni Hernádi Zsolt ügyében, Magyar Péter azonban lezárta a kérdést: „Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát.”

A Mol és az INA közötti konfliktus évek óta komoly feszültségforrás Budapest és Zágráb között.

Évek óta húzódik a vita

A Mol és a horvát állam közötti vita gyökerei 2009-ig nyúlnak vissza. A felek akkor megállapodást kötöttek, a magyar olajvállalat szerint azonban Horvátország később nem teljesítette valamennyi vállalását.

A Mol 2013-ban választottbírósági eljárást indított, amelyet 2022-ben megnyert. A jogvita ezt követően sem zárult le teljesen.

A közelmúltban egy amerikai szövetségi bíróság ismét a Molnak adott igazat. A döntés alapján Horvátországnak 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar vállalatnak. Az összeg a kamatok és költségek miatt az évek során jelentősen megemelkedett: a korábban mintegy 184 millió dolláros összeg mára megközelítette a 300 millió dollárt.

Plenković korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi horvát kormány örökölte a Mol–INA ügyet, és Zágráb minden rendelkezésére álló jogi eszközt igyekszik felhasználni.

A horvát kormányfő ugyanakkor már korábban is jelezte, hogy rendezni szeretné a vitát, és új fejezetet nyitna a magyar–horvát energetikai kapcsolatokban.

Plenković az INA korábbi privatizációját Horvátország egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és azt hangsúlyozta, hogy az energetikai szektorban a jövőben nem szabad hasonló döntéseket hozni.

Magyar Péter a választási győzelme után is kapott kérdést a Mol és az INA vitájáról, illetve Hernádi Zsolt esetleges kiadatásáról. Akkor azt mondta, hogy az INA és a Mol közötti történet hosszú múltra tekint vissza, és szerinte a magyar hatóságok nem véletlenül nem adták ki a Mol vezetőjét.

A mostani bledi találkozó alapján azonban úgy tűnik, hogy Budapest és Zágráb ismét megpróbálhatja tárgyalásos úton rendezni a régóta húzódó Mol–INA ügyet.

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