Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett a Molról és az INA-ról, Hernádi Zsolt is érintett lehet

Magyar Péter és Andrej Plenković a Bledi Stratégiai Fórumon folytatott megbeszélést, amelynek egyik kiemelt témája a magyar–horvát energetikai együttműködés, azon belül a Mol és az INA közötti régóta húzódó vita volt - írja a vg.hu.

Mol: Magyar Péter új fejezetet nyitna az INA ügyében, Hernádi Zsolt sorsa is szóba került Fotó: Hatlaczki Balazs

A magyar miniszterelnök a találkozó után arról beszélt, hogy Budapest kész új fejezetet nyitni Horvátországgal. Mint mondta, a két ország érdekeinek megfelelően tárgyalásokat kell folytatni, miközben mindkét fél a saját nemzeti érdekeit képviseli.

Magyar Péter új fejezetet nyitna a horvátokkal

Magyar Péter elmondása szerint a bledi találkozón megbízta a magyar külügyi és gazdasági tárca vezetőit, hogy egyeztessenek horvát kollégáikkal az INA és a Mol kapcsolatáról.

Plenković később arról számolt be, hogy Gordan Grlić Radman horvát külügyminiszter és Orbán Anita magyar külügyminiszter is tárgyal a kérdésről a konferencia alkalmával.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokra készen állnak.

„Készen állunk a tárgyalásokra. Természetesen mindenki a saját nemzeti érdekeit fogja védeni, de ez normális. De mindannyian megértjük, hogy lehetőség van egy új fejezet megnyitására a két ország között” – fogalmazott.

A horvát miniszterelnök szerint a két ország kapcsolatát hosszú ideje megterheli az INA és a Mol közötti konfliktus. Plenković úgy vélte, hogy Magyarország és Horvátország kapcsolatait ennél jóval magasabb szintre lehetne emelni, többek között a gazdasági együttműködés, az energiakapcsolatok, a turizmus és a kisebbségek védelme területén.

A horvát kormányfő szerint érdemes megpróbálni lezárni a vitás kérdéseket, majd ezt követően új alapokra helyezni a két ország kapcsolatát.

Hernádi Zsolt kiadatásáról is kérdezték Magyar Pétert

A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Hernádi Zsolt ügye. A Mol elnök-vezérigazgatójával kapcsolatban továbbra is érvényben van a horvát elfogatóparancs, ezért az újságírók arról kérdezték Magyar Pétert, hogy egy esetleges megállapodás részeként Magyarország kiadná-e Hernádi Zsoltot Horvátországnak.

Magyar Péter azonban nem adott konkrét választ.

„Már válaszoltam a kérdésére. Van esély egy új fejezet megnyitására Magyarország és Horvátország között. Mind Horvátországban, mind Magyarországon van házi feladat” – mondta.

Az újságíró ezt követően ismét megpróbált konkrét választ kapni Hernádi Zsolt ügyében, Magyar Péter azonban lezárta a kérdést: „Ez a válaszom. Köszönöm. Viszlát.”