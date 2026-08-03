Elhalasztanák az augusztus 8-i munkanapot az energiaválság miatt

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdaság működőképességének biztosítása és az energiaválság kezelése érdekében: ebben a rendkívüli időjárási körülményekre hivatkozva azt kezdeményezik, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyezze át az augusztus 8-i munkanapot szeptemberre.

Az augusztus 8-i munkanap elhalasztását javasolják a rendkívüli időjárási körülmények miatt/ Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az augusztus 8-i munkanap elhalasztását javasolják

A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. Az MKIK ezért a területi kamarák országos hálózatán keresztül kívánja bevonni a vállalkozásokat az önkéntes fogyasztáscsökkentési intézkedések végrehajtásába. A javaslatcsomag egyik fontos eleme, hogy az MKIK megfontolásra ajánlja az augusztus 8-i, szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi szombatra. A kezdeményezés célja az, hogy a jelenlegi energiaválság időszakában csökkenthető legyen az ország villamosenergia-terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne.

Az MKIK szerint a válságkezelés alapelve, hogy a beavatkozások fokozatosak és arányosak legyenek.

Első lépésként minden esetben az önkéntes, piaci alapú fogyasztáscsökkentést tartják indokoltnak, míg kötelező korlátozásokat csak végső eszközként vezetnének be. Emellett fontosnak nevezik, hogy a szabályok előre ismertek legyenek, az érintett vállalkozások pedig gyors kompenzációban részesüljenek.

A kamara hangsúlyozza: az egyes intézkedéseket nem egységesen, hanem a kereskedelmi, ipari és szolgáltató szektor sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni - írja a Világgazdaság.