Újabb munkaszüneti nap lehet Magyarországon

Már idén karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24., amihez nem kell sem népszavazás, sem kétharmados parlamenti döntés – írja a Világgazdaság. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu júliusban jogszabály-módosítási javaslatot juttatott el a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Az indítvány parlamenti elfogadása esetén szenteste úgy lenne munkaszüneti nap, hogy ne kelljen szombati munkanappal ledolgozni.

Munkaszüneti nap lehet december 24. (Fotó: Shutterstock/PeopleImages)

Az elképzelések szerint nem új ünnepnap lenne, hanem

a Munka törvénykönyvében szereplő munkaszüneti napok köre bővülne december 24-vel.

A jogszabályban jelenleg

január 1.,

március 15.,

nagypéntek,

húsvét hétfő,

május 1.,

pünkösd hétfő,

augusztus 20.,

október 23.,

november 1.,

december 25.,

december 26.

szerepel a munkaszüneti napok között.

Népszavazás a december 24-i munkaszüneti napért

Mint megírtuk, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) aláírásgyűjtésbe kezdett egy népszavazási kezdeményezéshez, amelynek célja szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása.

Decemberben Magyar Péter megígérte, hogy ha kormányra kerül, 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét,

hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

A Jobbik 2024-ben népszavazási kezdeményezést nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, de a kérést a Kúria elutasította. Tavaly ismét nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.