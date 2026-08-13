Újabb munkaszüneti nap lehet Magyarországon

Már idén karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24., amihez nem kell sem népszavazás, sem kétharmados parlamenti döntés – írja a Világgazdaság. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu júliusban jogszabály-módosítási javaslatot juttatott el a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Az indítvány parlamenti elfogadása esetén szenteste úgy lenne munkaszüneti nap, hogy ne kelljen szombati munkanappal ledolgozni.
Az elképzelések szerint nem új ünnepnap lenne, hanem
a Munka törvénykönyvében szereplő munkaszüneti napok köre bővülne december 24-vel.
A jogszabályban jelenleg
- január 1.,
- március 15.,
- nagypéntek,
- húsvét hétfő,
- május 1.,
- pünkösd hétfő,
- augusztus 20.,
- október 23.,
- november 1.,
- december 25.,
- december 26.
szerepel a munkaszüneti napok között.
Népszavazás a december 24-i munkaszüneti napért
Mint megírtuk, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) aláírásgyűjtésbe kezdett egy népszavazási kezdeményezéshez, amelynek célja szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása.
Decemberben Magyar Péter megígérte, hogy ha kormányra kerül, 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét,
hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.
A Jobbik 2024-ben népszavazási kezdeményezést nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, de a kérést a Kúria elutasította. Tavaly ismét nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.