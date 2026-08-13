Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter újabb fejleményekről számolt be Pakson: már a bárkák beállítása is megkezdődött

munkaszüneti nap

Újabb munkaszüneti nap lehet Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem lesz ünnepnap, de nem kell majd dolgozni december 24-én, ha elfogadja a parlament a szakszervezeti javaslatot. A munkaszüneti napot a Munka törvénykönyvének módosításával vezetnék be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkaszüneti napszociális és családügyi minisztériummunka törvénykönyvmunkástanácsok országos szövetségeszentestekarácsonymunka

Már idén karácsonykor munkaszüneti nap lehet december 24., amihez nem kell sem népszavazás, sem kétharmados parlamenti döntés – írja a Világgazdaság. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a kereskedelmi dolgozókat képviselő Egyenlő.hu júliusban jogszabály-módosítási javaslatot juttatott el a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Az indítvány parlamenti elfogadása esetén szenteste úgy lenne munkaszüneti nap, hogy ne kelljen szombati munkanappal ledolgozni.

Munkaszüneti nap lehet december 24.
Munkaszüneti nap lehet december 24. (Fotó: Shutterstock/PeopleImages)

Az elképzelések szerint nem új ünnepnap lenne, hanem

a Munka törvénykönyvében szereplő munkaszüneti napok köre bővülne december 24-vel.

A jogszabályban jelenleg

  • január 1.,
  • március 15.,
  • nagypéntek,
  • húsvét hétfő,
  • május 1.,
  • pünkösd hétfő,
  • augusztus 20.,
  • október 23.,
  • november 1.,
  • december 25.,
  • december 26.

szerepel a munkaszüneti napok között.

Népszavazás a december 24-i munkaszüneti napért

Mint megírtuk, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) aláírásgyűjtésbe kezdett egy népszavazási kezdeményezéshez, amelynek célja szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítása.

Decemberben Magyar Péter megígérte, hogy ha kormányra kerül, 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét,

hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

A Jobbik 2024-ben népszavazási kezdeményezést nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, de a kérést a Kúria elutasította. Tavaly ismét nekifutottak, ekkor a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria is átengedte a kezdeményezést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!