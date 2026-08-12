Tízperces lesz a tűzijáték augusztus 20-án, megvan az ünnepi program

Elkezdődött A Nemzet Ünnepe elnevezésű sajtótájékoztató, amelyen a kormány tájékoztatja a lakosságot az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatosan. A sajtótájékoztatón Besenyő Dániel, a Centrum Production Vizuális Alkotói Műhely vezetője és az vállalat művészeti vezetője, Kálmán Mátyás kezdte beszámolóját. Besenyő Dániel elmondta, ők tervezték meg az ünnepség vizuális koncepcióját, mintegy 200 partner bevonásával.

Az idei ünnepség mottója: augusztus 20 – Nemzet ünnepe, ezer éve együtt Európában

– tette hozzá Kálmán Mátyás, aki szerint ez a mottó azt jelentei, hogy az államalapítás nem egy lezárt folyamat, hanem egy olyan döntés kezdete, amely ezer éve meghatározza helyünket Európában.

Mint mondta, olyan vizuális világot hoztak létre, ami egységes vizuális arculatot teremt az összes rendezvénysorozatban. Ugyanakkor megőrizték a korábbi sikeres rendezvényelemeket, új, kortárs művészeti elemekkel kiegészítve.

A jólbevált programokat megtartották

A különböző stílusú és korú látogatóknak különböző élményekkel szolgálnak. A Margit-sziget nappal elsősorban például a családoké lesz, este pedig fényjátékok lesznek és koncertek. – A Kossuth téren összeér a tradíció és a kortárs ünneplés. A Szabadság tér a város közepén egy találkozási ponttá válik, a Műegyetem rakpart pedig a fiataloknak szóló, elektronikus zenei programok eseményének helye lesz – sorolta, hozzátéve, mindezek mellett változatlanul fontos részei maradnak az ünnepnek a jól ismert hagyományos ünnepek:

a tisztavatás,

a légiparádé,

a magyar ízek utcája,

a mesterségek ünnepe,

a Szent Jobb körmenet,

az ünnepi szent mise,

a protestáns sokadalom,

a nyitott parlament

és a városligeti honvédelmi programok.

Besenyei Dániel úgy folytatta, nulladik nappal már indulnak a programok augusztus 19-én, amelyek egészen augusztus 23-ig látogatóak lesznek. Az egyik központi esemény a „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” audiovizuális show. – Ez egy harminc pereces történetet mesél el. Azon túl, hogy egymást követő effektek sora, egyetlen dramaturgiai ívre épül, megpróbáltunk ezekkel az eszközökkel egy történetet elmesélni – magyarázta Kálmán Mátyás, kiemelve:

ez a történet pedig a Kárpát-medence megszületésével indul, ezt követi megérkezés, a döntés, majd egy történelmi fordulat, amely Európához kapcsolta a magyar államot. Ezután pedig különböző fejezeteket kapunk majd a magyar történelemből.

Nem lesz rövidebb a tűzijáték

Besenyő Dániel szerint minden elem ugyanazt a történetet szolgálja – ez pedig a tűzijáték szerepét is megváltoztatja. Hangsúlyozta: nem egy rövidebb tűzijátékot terveztek, hanem egy nagyobb történetet, amelynek körülbelül egy 10 perces tűzijáték lesz a fináléja.

A műsor a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lesz leginkább élvezhető

– emelte ki, hozzátéve: a műsorban kiemelt szerepet kap majd a parlament is.