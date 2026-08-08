Augusztus 7-i hatállyal felmentette a belügyminiszter a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet. Az NKOH élére a végleges vezető kinevezéséig átmeneti vezetőt jelöltek ki.
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetése után az NRÜ-nél is változás történt
Az NKOH az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén teljes körű irányítást és felügyeletet gyakorol a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) felett. Ennek megfelelően
az NKOH ideiglenes elnöke szombaton felmentette az NRÜ vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is.
A két szervezet átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.
Az új, végleges vezetőket a következő hetekben pályázati úton választják ki. Addig az átmeneti vezetők látják el a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatokat.