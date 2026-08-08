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Felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség élén is átmeneti vezetők folytatják a korábban megkezdett átvilágítási folyamatot.
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Nemzeti Kommunikációs HivatalelnökTisza-kormány

Augusztus 7-i hatállyal felmentette a belügyminiszter a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet. Az NKOH élére a végleges vezető kinevezéséig átmeneti vezetőt jelöltek ki.

Pósfai Gábor felmentette Bozóky Alexet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal éléről (Fotó: Facebook/Pósfai Gábor)
Pósfai Gábor felmentette Bozóky Alexet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal éléről (Forrás: Facebook)

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetése után az NRÜ-nél is változás történt

Az NKOH az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén teljes körű irányítást és felügyeletet gyakorol a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) felett. Ennek megfelelően

az NKOH ideiglenes elnöke szombaton felmentette az NRÜ vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is.

A két szervezet átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.

Az új, végleges vezetőket a következő hetekben pályázati úton választják ki. Addig az átmeneti vezetők látják el a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatokat.

 

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