Augusztus 7-i hatállyal felmentette a belügyminiszter a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet. Az NKOH élére a végleges vezető kinevezéséig átmeneti vezetőt jelöltek ki.

Pósfai Gábor felmentette Bozóky Alexet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal éléről (Forrás: Facebook)

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetése után az NRÜ-nél is változás történt

Az NKOH az alapítói és tulajdonosi jogkörök révén teljes körű irányítást és felügyeletet gyakorol a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) felett. Ennek megfelelően

az NKOH ideiglenes elnöke szombaton felmentette az NRÜ vezérigazgatóját, Falvai Mátyást is.

A két szervezet átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.

Az új, végleges vezetőket a következő hetekben pályázati úton választják ki. Addig az átmeneti vezetők látják el a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatokat.